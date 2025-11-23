باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ده‌ها هزار نفر از ساکنان قلمرو شمالی استرالیا روز یکشنبه در پی وقوع یک توفان گرمسیری سهمگین که با وزش باد‌های ویرانگر همراه بود، بدون برق ماندند. این توفان مناطق مختلف از جمله داروین، مرکز این قلمرو را درنوردید.

سازمان هواشناسی استرالیا اعلام کرد توفان "فینا" که در رده سه توفان‌های گرمسیری طبقه‌بندی می‌شود، هنگام دور شدن از داروین با حداکثر سرعت وزش باد تا ۲۰۵ کیلومتر بر ساعت (۱۲۷ مایل بر ساعت) ثبت شده است. این توفان که شنبه شب با درجه «توفان گرمسیری شدید» از فراز این شهر عبور کرده بود، همچنان فعال است.

برای ساکنان داروین با جمعیتی حدود ۱۴۰ هزار نفر، توفان فینا خاطرات تلخ توفان «ترسی» را زنده کرد که در کریسمس سال ۱۹۷۴ بخش عمده‌ای از شهر را ویران کرده و به عنوان یکی از مرگبارترین فجایع طبیعی استرالیا، ۶۶ قربانی بر جای گذاشته بود.

"لیا فینوکیارو"، وزیر ارشد قلمرو شمالی اعلام کرد که حدود ۱۹۰۰۰ خانوار در پی این توفان با قطعی برق مواجه شده‌اند. این توفان علاوه بر خسارات مالی و آب‌گرفتگی معابر، خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشته است.

فینوکیارو در کنفرانس خبری که از داروین پخش می‌شد، تأکید کرد: این توفان نشان داد که قلمرو شمالی در برابر تهدیدات پیش‌رو متحد و آماده بود.

مقامات محلی از ساکنان داروین - شهری با کارکرد نظامی-نظامی‌شهری در شمال - خواستند از کابل‌های برق قطع‌شده فاصله بگیرند، همزمان که تیم‌های ارزیابی خسارت کار خود را آغاز کرده‌اند.

فرودگاه بین‌المللی داروین که روز شنبه به طور پیشگیرانه تعطیل شده بود، روز یکشنبه اعلام کرد: درصدد هستیم به محض حصول اطمینان از شرایط ایمن، فعالیت‌های پروازی را از سر بگیریم.

بر اساس طبقه‌بندی سازمان هواشناسی استرالیا، توفان‌های گرمسیری رده سه که دو درجه پایین‌تر از بالاترین سطح خطر هستند، معمولاً منجر به آسیب‌های سازه‌ای، خسارت به محصولات کشاورزی و درختان و قطعی گسترده برق می‌شوند.

پیش از این در ماه مارس، طوفان گرمسیری «آلفرد» به ایالت همجوار کوئینزلند آسیب‌های قابل توجهی وارد کرده بود که منجر به تعطیلی مدارس و محرومیت صد‌ها هزار نفر از دسترسی به برق شده بود.

منبع: رویترز