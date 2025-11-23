رئیس کمیسیون محیط‌زیست شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد شدید از کم‌کاری دستگاه‌های متولی در اجرای قانون هوای پاک نسبت به تداوم آلودگی خطرناک هوا هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرهادی در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود اظهار کرد: سال‌هاست مساله آلودگی هوا در شورا و دستگاه‌های مختلف مطرح شده، اما اقدام مؤثر و قابل‌لمسی که باید منجر به کاهش آلودگی شود، انجام نشده است.

وی در ادامه افزود: مردم نیز در زندگی روزمره خود کاهش آلودگی هوا را احساس نکرده‌اند و نتیجه اقدامات دستگاه‌ها برای آنها ملموس نیست.

انتقاد از کم‌کاری دستگاه‌های مسئول

این عضو شورای شهر تهران در واکنش به کم‌کاری برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک اظهار کرد: بار‌ها اعلام شده که با دستگاه‌هایی که به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند باید برخورد شود، اما این برخورد نه‌تنها انجام نشده بلکه آثار و نتایج آن نیز دیده نشده است.

وی تصریح کرد: گزارش‌های دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌ها سهم خود را در اجرای قانون هوای پاک انجام نداده‌اند و لازم است علل این کوتاهی مشخص و برخورد قانونی صورت گیرد.

مقایسه مدیریتی و ضعف ساختاری

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: برخی مدیران در کشور، تنها با آغاز فصل پاییز از خواب بیدار می‌شوند و تازه متوجه بحران آلودگی هوا می‌شوند، درحالی‌که قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط سال‌هاست تکالیف مشخصی تعیین کرده‌اند.


وی تاکید کرد: طبق قانون، ۲۱ دستگاه مسئولیت مستقیم در حوزه کاهش آلودگی هوا دارند، اما عملکرد آنها به‌هیچ‌وجه با الزامات قانونی منطبق نیست.

پیشنهاد تغییر محور اجرای قانون

وی تصریح کرد: پیش‌تر نیز پیشنهاد داده بود که محور اجرای قانون هوای پاک از سازمان حفاظت محیط زیست به معاون اول رئیس‌جمهور منتقل شود، زیرا تجربه نشان داده که حرف شنوی دستگاه‌ها از این سازمان چندان جدی نیست.

پیرهادی پیشنهاد داد: اگر معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان محور اصلی مطالبه‌گری و پیگیری تعیین شود، امکان اجرای دقیق‌تر تکالیف قانونی و پاسخگو شدن دستگاه‌ها افزایش خواهد یافت.

ضرورت خروج خودرو‌های فرسوده و موتورسیکلت‌های آلاینده

پیرهادی در ادامه اظهاراتش به فعالیت خودرو‌های فرسوده در ناوگان شهری اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۰ درصد علت آلودگی هوای تهران ناشی از منابع متحرک است و تا مادامی که موتورسیکلت‌های آلاینده، خودرو‌های فرسوده و کامیون‌های دودزا از چرخه تردد خارج نشوند، هیچ تغییر محسوسی ایجاد نخواهد شد.

این عضو شورای شهر تهران افزود: راهکار‌ها مشخص و فنی است، اما دستگاه‌های مرتبط و وزارتخانه‌های مسئول در اجرای آن کوتاهی می‌کنند.

پیرهادی از رئیس قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرد که با ترک‌فعل‌ها برخورد جدی شود.

وی تاکید کرد: مسئولان قضایی بار‌ها اعلام کرده‌اند که با افرادی که وظایف قانونی‌شان را انجام نداده‌اند باید برخورد صورت گیرد.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران افزود: حتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرده است که در حوزه کاهش آلودگی هوا ترک‌فعل رخ داده است، اما هنوز برخورد مؤثر و قابل‌قبولی گزارش نشده و مردم نیز چنین برخوردی را مشاهده نکرده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده کمیته اضطرار آلودگی هوا در تهران نیز گفت: با توجه به تشدید آلودگی هوا باید با دقت بیشتری به سلامت دانش‌آموزان توجه شود، چرا که وزارت بهداشت نیز بار‌ها اعلام کرده است که حضور کودکان در فضای باز هنگام آلودگی شدید هوا خطرناک است.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: لازم است حداقل مقطع ابتدایی در شرایط هشدار تعطیل شود و در صورت تعطیلی مدارس، مادران شاغل نیز دورکار شوند تا مجبور به بردن فرزند خود به محیط کار نشوند و مشکلات بیشتری ایجاد نشود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: شورای شهر ، آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
مهدکودک‌ها تعطیل شدند، اما مادران شاغل چه کنند؟
راه های مقابله با اثرات آلودگی هوا بر سلامت
گرد وغبار هوای ۲ شهرستان در البرز را بلعید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هوای تهران قرمز شد
آتش دعوای پدر و پسر دامن مادر را گرفت
اجرای دومین روز طرح زوج یا فرد از درب منزل/ ترافیک پرحجم و سنگین در معابر تهران
شناسایی صد‌ها فضای پناهگاهی در پایتخت
تمهیدات پلیس راهور تهران بزرگ ویژه مراسم عاشورای فاطمی
کاهش ۶۰ درصدی آمار نقاط حادثه خیز معابر ظرف مدت چهار سال
ربودن دختر ۳ ساله برای اخاذی از زوج پولدار
۸۰ درصد آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی مهار شد
مهدکودک‌ها تعطیل شدند، اما مادران شاغل چه کنند؟
هوای پایتخت همچنان آلوده است
آخرین اخبار
اجتماع امت فاطمی با بازنمایی صحن انقلاب در شرق تهران
ربودن دختر ۳ ساله برای اخاذی از زوج پولدار
چمران: قطعنامه شورای حکام بی‌ارزش است
۸۰ درصد آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی مهار شد
مهدکودک‌ها تعطیل شدند، اما مادران شاغل چه کنند؟
بی‌توجهی مدیران بانکی به تکالیف قانونی، عامل بروز بحران در بانک‌ها
دادستان، محور صیانت از حقوق عامه و کاهش دعاوی است
شناسایی صد‌ها فضای پناهگاهی در پایتخت
آتش دعوای پدر و پسر دامن مادر را گرفت
سامانه ماده ۱۰ و قانون ثبت رسمی معاملات، ستون فقرات مدیریت نوین در حوزه املاک هستند
اجرای دومین روز طرح زوج یا فرد از درب منزل/ ترافیک پرحجم و سنگین در معابر تهران
کاهش ۶۰ درصدی آمار نقاط حادثه خیز معابر ظرف مدت چهار سال
هوای پایتخت همچنان آلوده است
تمهیدات پلیس راهور تهران بزرگ ویژه مراسم عاشورای فاطمی
هوای تهران قرمز شد
ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران برقرار است
پرداخت همزمان وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی و وام «حَمپاد» برای بازنشستگان کشوری مشمول
دستکاری پلاک وسیله نقلیه جرم است + فیلم
جریمه خودرو‌ها در روز‌های آلودگی هوا تا ۵۰۰ هزار تومان
تخلفات رانندگی ۸ ماهه امسال برابر کل سال گذشته است
ابطال معاینه فنی برای خودرو‌های دودزا + فیلم
هشدار رئیس پلیس فتا درباره انتشار ویدئو‌های جعلی هوش مصنوعی منتسب به مأموران فراجا
دستگیری سارقان اماکن در عملیات ضربتی پلیس پایتخت
جاسازی ۶ و نیم کیلوگرم پشم آغشته به مخدر شیشه در دستگاه میوه خشک‌کن
آمار و تلفات اعتیاد در دنیا با هیچ جنگی قابل قیاس نیست
آیا نسل z قهرمانان زمان ما هستند؟
جزئیات حمایت دولت از واحدهای تولیدی که ناچار به تعدیل نیرو شدند
بخشنامه ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیش‌نویس قرارداد ابلاغ شد
دستگیری ۵۱ نفر به اتهام قاچاق و احتکار نهاده دامی
پایداری ستون فقرات امنیت در گرو همکاری جامعه