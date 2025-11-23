باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرهادی در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود اظهار کرد: سالهاست مساله آلودگی هوا در شورا و دستگاههای مختلف مطرح شده، اما اقدام مؤثر و قابللمسی که باید منجر به کاهش آلودگی شود، انجام نشده است.
وی در ادامه افزود: مردم نیز در زندگی روزمره خود کاهش آلودگی هوا را احساس نکردهاند و نتیجه اقدامات دستگاهها برای آنها ملموس نیست.
انتقاد از کمکاری دستگاههای مسئول
این عضو شورای شهر تهران در واکنش به کمکاری برخی دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک اظهار کرد: بارها اعلام شده که با دستگاههایی که به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند باید برخورد شود، اما این برخورد نهتنها انجام نشده بلکه آثار و نتایج آن نیز دیده نشده است.
وی تصریح کرد: گزارشهای دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نشان میدهد بسیاری از دستگاهها سهم خود را در اجرای قانون هوای پاک انجام ندادهاند و لازم است علل این کوتاهی مشخص و برخورد قانونی صورت گیرد.
مقایسه مدیریتی و ضعف ساختاری
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: برخی مدیران در کشور، تنها با آغاز فصل پاییز از خواب بیدار میشوند و تازه متوجه بحران آلودگی هوا میشوند، درحالیکه قانون و آییننامههای مرتبط سالهاست تکالیف مشخصی تعیین کردهاند.
وی تاکید کرد: طبق قانون، ۲۱ دستگاه مسئولیت مستقیم در حوزه کاهش آلودگی هوا دارند، اما عملکرد آنها بههیچوجه با الزامات قانونی منطبق نیست.
پیشنهاد تغییر محور اجرای قانون
وی تصریح کرد: پیشتر نیز پیشنهاد داده بود که محور اجرای قانون هوای پاک از سازمان حفاظت محیط زیست به معاون اول رئیسجمهور منتقل شود، زیرا تجربه نشان داده که حرف شنوی دستگاهها از این سازمان چندان جدی نیست.
پیرهادی پیشنهاد داد: اگر معاون اول رئیسجمهور بهعنوان محور اصلی مطالبهگری و پیگیری تعیین شود، امکان اجرای دقیقتر تکالیف قانونی و پاسخگو شدن دستگاهها افزایش خواهد یافت.
ضرورت خروج خودروهای فرسوده و موتورسیکلتهای آلاینده
پیرهادی در ادامه اظهاراتش به فعالیت خودروهای فرسوده در ناوگان شهری اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۰ درصد علت آلودگی هوای تهران ناشی از منابع متحرک است و تا مادامی که موتورسیکلتهای آلاینده، خودروهای فرسوده و کامیونهای دودزا از چرخه تردد خارج نشوند، هیچ تغییر محسوسی ایجاد نخواهد شد.
این عضو شورای شهر تهران افزود: راهکارها مشخص و فنی است، اما دستگاههای مرتبط و وزارتخانههای مسئول در اجرای آن کوتاهی میکنند.
پیرهادی از رئیس قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرد که با ترکفعلها برخورد جدی شود.
وی تاکید کرد: مسئولان قضایی بارها اعلام کردهاند که با افرادی که وظایف قانونیشان را انجام ندادهاند باید برخورد صورت گیرد.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران افزود: حتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرده است که در حوزه کاهش آلودگی هوا ترکفعل رخ داده است، اما هنوز برخورد مؤثر و قابلقبولی گزارش نشده و مردم نیز چنین برخوردی را مشاهده نکردهاند.
وی در ادامه با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده کمیته اضطرار آلودگی هوا در تهران نیز گفت: با توجه به تشدید آلودگی هوا باید با دقت بیشتری به سلامت دانشآموزان توجه شود، چرا که وزارت بهداشت نیز بارها اعلام کرده است که حضور کودکان در فضای باز هنگام آلودگی شدید هوا خطرناک است.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: لازم است حداقل مقطع ابتدایی در شرایط هشدار تعطیل شود و در صورت تعطیلی مدارس، مادران شاغل نیز دورکار شوند تا مجبور به بردن فرزند خود به محیط کار نشوند و مشکلات بیشتری ایجاد نشود.
منبع: ایسنا