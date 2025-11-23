کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: با تکمیل سامانه املاک واسکان و اتصال تمامی دستگاه ها شاهد مهار سوداگری در بازار مسکن خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حسین محسنی کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه در حال حاضر روند اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک واسکان با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است و تا به امروز بخش عمده‌ای از دستگاه‌ها به این سامانه متصل شده است که آخرین دستگاهی که به سامانه متصل شده بیمه مرکزی بوده که طبق ابلاغیه‌ای که صادر شده تمامی کارگزاری‌ها به این سامانه متصل شده است.

وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین بخش‌های است که نقش بسیار موثری در تقویت بازار مسکن دارد و همین امر خود باعث می‌شود که بازار به سمت رونق هدایت شود.

کارشناس سیاست گذاری با اشاره به اینکه تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان در سال‌های اخیر به‌عنوان یک ضرورت مطرح بوده  این سامانه یکی از ستون‌های اصلی سیاست‌گذاری درست در حوزه مسکن به شمار می‌رود افزود:با اجرای این سامانه علاوه بر تکمیل شدن اطلاعات بازار مسکن شاهد شناسایی خانه‌های خالی و تزریق این واحد‌ها به بازار خواهد شد.

محسنی با اشاره به اینکه این شفافیت باعث می‌شود دولت و مجلس بتوانند تصمیمات دقیق، هدفمند و بدون خطا اتخاذ کنند گفت:ابزار‌های مالیاتی قابل اعمال خواهند بود، انگیزه احتکار واحد مسکونی کاهش می‌یابد، و عرضه واحد‌های خالی به بازار افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن توضیح داد: سامانه املاک و اسکان اگر به‌طور کامل تکمیل و اجرا شود، یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای ایجاد تعادل، کنترل قیمت، جلوگیری از احتکار و شفاف‌سازی بازار مسکن است. به نوعی «بدون سامانه املاک و اسکان، هیچ سیاست مسکنی در کشور قابلیت اجرا یا موفقیت واقعی ندارد.»

وی افزود: قانونگذار با تدبیر در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ راهکاری هوشمندانه‌ای در راستای ایجاد یک سامانه یکپارچه ملی برای شفاف‌سازی بازار مسکن و اتصال کد ملی به کد پستی را پیش بینی کرده است که هدف نهایی آن ایجاد امکان برنامه‌ریزی داده‌محور، مهارسوداگری، احتکار مسکن و کاهش فشار هزینه مسکن بر دوش مردم است.

برچسب ها: مسکن ، تولید مسکن
خبرهای مرتبط
پرداخت وام خرید در نقطه پایانی زنجیره نجات بخش بازار مسکن
تأمین ۱۶ تا ۲۰ هزار هکتار زمین برای پروژه‌های مسکونی از ابتدای سال
اولویت همکاری برای ساخت مسکن اجتماعی و مسکن استیجار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گام اول واردات بنزین سوپر برداشته شد/ دریافت بنزین سوپر بدون کارت سوخت
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۲ درصد+ جدول
خلف وعده بانک مرکزی برای اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام جهت خرید جهیزیه
بنزین سوپر وارداتی امروز در بورس انرژی عرضه می‌شود
بازار گوجه فرنگی به زودی متعادل می شود
شیوع بیماری تب برفکی عامل اصلی التهاب بازار لبنیات
اعتبارات ۴۰ همتی برای تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور
تحویل ۷۰ شناور دریایی تا پایان سال/ ظرفیت فعلی بنادر به ۳۰۰ میلیون تن رسید+ فیلم
دولت به دنبال تک‌نرخی کردن ارز در اهداف بلندمدت است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ آذرماه ۱۴۰۴
آخرین اخبار
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ آذرماه ۱۴۰۴
تحویل ۷۰ شناور دریایی تا پایان سال/ ظرفیت فعلی بنادر به ۳۰۰ میلیون تن رسید+ فیلم
دولت به دنبال تک‌نرخی کردن ارز در اهداف بلندمدت است
اعتبارات ۴۰ همتی برای تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور
شیوع بیماری تب برفکی عامل اصلی التهاب بازار لبنیات
بازار گوجه فرنگی به زودی متعادل می شود
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۲ درصد+ جدول
بنزین سوپر وارداتی امروز در بورس انرژی عرضه می‌شود
خلف وعده بانک مرکزی برای اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام جهت خرید جهیزیه
گام اول واردات بنزین سوپر برداشته شد/ دریافت بنزین سوپر بدون کارت سوخت
افزایش غلظت آلاینده‌های جوی تا اواسط هفته
فرزین: دارایی‌های بانک آینده مشتری دارند
سرانجام سهام عدالت تعیین‌تکلیف می‌شود
الگوی تولد فرزند سوم و بالاتر ۵۰ درصد رشد داشته است + فیلم
راهکار رفع بحران نهاده دامی چیست؟
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱ آذرماه
بازار برنج پاکستانی با توزیع در شبکه اصناف کاهش می‌یابد
آغاز پرواز‌های منظم تجاری به شارجه امارات از ۵ شهر ایران از ۱۷ آذر ماه
مصرف روزانه بنزین به ۱۳۳ میلیون لیتر افزایش یافت
ترانزیت ۱۹ میلیون و ۳۳۰ هزار تُن کالا از طریق ناوگان حمل‌ونقل کالا/ اصلاح ۹۵۵ نقطه پرحادثه در کشور
استخراج ۲۱۵ هزار تن فولاد و آلومینیوم از زباله‌های خودرویی
اولویت خرید واحد‌های نوساز بافت فرسوده در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای
اراضی قابل واگذاری استان‌ها در طرح جوانی جمعیت طی یک هفته اعلام شود
تمدید مهلت یک‌هفته‌ای برای صادرات بدون رتبه‌بندی
نظارت بر معاملات اشخاص وابسته با جدیت در دستور کار سازمان بورس
اعطای اقامت به اتباع خارجی در قبال سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری
هیچ‌گونه اختلالی در سفر‌های دریایی پاییزی وجود ندارد
پرداخت حقوق با وام مرابحه ممنوع شد
کاهش و حذف خطا‌های انسانی از طریق اجرای صورتحساب الکترونیکی
۱۰۵ هزار حلقه چاه به کنتور‌های حجمی مجهز شدند