کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: با تکمیل سامانه املاک واسکان و اتصال تمامی دستگاه ها شاهد مهار سوداگری در بازار مسکن خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حسین محسنی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه در حال حاضر روند اتصال دستگاهها به سامانه املاک واسکان با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است و تا به امروز بخش عمدهای از دستگاهها به این سامانه متصل شده است که آخرین دستگاهی که به سامانه متصل شده بیمه مرکزی بوده که طبق ابلاغیهای که صادر شده تمامی کارگزاریها به این سامانه متصل شده است.
وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان یکی از مهمترین بخشهای است که نقش بسیار موثری در تقویت بازار مسکن دارد و همین امر خود باعث میشود که بازار به سمت رونق هدایت شود.
کارشناس سیاست گذاری با اشاره به اینکه تکمیل و بهروزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان در سالهای اخیر بهعنوان یک ضرورت مطرح بوده این سامانه یکی از ستونهای اصلی سیاستگذاری درست در حوزه مسکن به شمار میرود افزود:با اجرای این سامانه علاوه بر تکمیل شدن اطلاعات بازار مسکن شاهد شناسایی خانههای خالی و تزریق این واحدها به بازار خواهد شد.
محسنی با اشاره به اینکه این شفافیت باعث میشود دولت و مجلس بتوانند تصمیمات دقیق، هدفمند و بدون خطا اتخاذ کنند گفت:ابزارهای مالیاتی قابل اعمال خواهند بود، انگیزه احتکار واحد مسکونی کاهش مییابد، و عرضه واحدهای خالی به بازار افزایش پیدا میکند.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن توضیح داد: سامانه املاک و اسکان اگر بهطور کامل تکمیل و اجرا شود، یکی از مؤثرترین ابزارها برای ایجاد تعادل، کنترل قیمت، جلوگیری از احتکار و شفافسازی بازار مسکن است. به نوعی «بدون سامانه املاک و اسکان، هیچ سیاست مسکنی در کشور قابلیت اجرا یا موفقیت واقعی ندارد.»
وی افزود: قانونگذار با تدبیر در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ راهکاری هوشمندانهای در راستای ایجاد یک سامانه یکپارچه ملی برای شفافسازی بازار مسکن و اتصال کد ملی به کد پستی را پیش بینی کرده است که هدف نهایی آن ایجاد امکان برنامهریزی دادهمحور، مهارسوداگری، احتکار مسکن و کاهش فشار هزینه مسکن بر دوش مردم است.