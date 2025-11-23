باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی خود با حضور خبرنگاران ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامیداشت هفته بسیج، گفت: در هفتههای اخیر که از آتش بس غزه میگذرد، متأسفانه شاهد تداوم جنایات و نسل کشی در فلسطین اشغالی هستیم. صرفاً در روز گذشته ۲۴ انسان بیگناه در غزه و در جریان حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و نزدیک به ۱۰۰ نفر زخمی شدند.
وی افزود: در ۴۵ روز گذشته نزدیک به ۱۰۰ مورد نقض آتش بس ثبت شده و حدود ۳۵۰ شهید و نزدیک به ۹۰۰ زخمی در غزه را شاهد بودیم.
آنچه که در غزه شاهدش هستیم، استمرار نسلکُشی است
بقایی تصریح کرد: آنچه که در غزه شاهدش هستیم، استمرار نسلکُشی است که از دو سال قبل در غزه آغاز شد و همچنان ادامه دارد. همچنین مسئولیت ضامنان آتشبس بسیار سنگین است و ادعاهایی که مطرح کرده بودند مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی را به ایفای تعهداتش وادار خواهند کرد، مشخص است که جدی نبوده و این رژیم با احساس بی کیفری کامل به جنایات خود ادامه میدهد.
سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: گزارشهایی که در این چند روز از رسانههای مختلف منتشر شد، در خصوص استفاده رژیم صهیونیستی از سلاحهای ممنوعه، از جمله بمبهای خوشهای خطرناک و کشنده در جنوب لبنان، گویای این واقعیت است که این رژیم هیچ حد و حدودی را در اقدامات خلاف قانون خود نمیشناسد.
وی ادامه داد: همینطور خبرهایی که درباره سرقت بدن اسرای فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی منتشر شد، جنایات این رژیم را وارد ابعاد جدیدی کرد و آن را نشان داد. این مجموعه وقایع، تصویری روشن از تداوم نقضهای گسترده و سازمانیافته حقوق بینالملل توسط رژیم صهیونیستی ارائه میدهد.
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود و بیتوجهی به این روند میتواند تبعات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
جزئیات نامه رئیس جمهور به پادشاه عربستان
بقایی در خصوص نامه رئیس جمهور به پادشاه عربستان گفت: ما در این مورد یکی دو نوبت موضعگیری کردیم؛ هم بنده در این مورد توضیح دادم و هم سفیر ما در ریاض. این نامه صرفاً نامهای معمولی بوده که در چارچوب مراودات ایران و عربستان در رابطه با برگزاری مراسم حج تبادل شده است. این نامه حاوی پیام قدردانی جمهوری اسلامی ایران از عربستان بابت خدماتی است که در مراسم حج سال گذشته ارائه شد و نیز اعلام آمادگی و اظهار امیدواری برای اینکه این همکاریها برای برگزاری باشکوه مراسم حج امسال هم تداوم پیدا کند. این را در نظر داشته باشید که مراسم حج سال گذشته یک مقدار متفاوت بود از سالهای قبلتر، به دلیل اینکه ما درگیر دفاع از خود در برابر تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی شدیم و لذا حجاج ما در آنجا دچار مشکلاتی شدند. عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله عمان و عراق کمک شایانی انجام دادند تا حجاج ما بتوانند به سلامت به ایران بازگردند. مناسبت نامه نیز این بوده که رئیس جدید سازمان حج و زیارت برای انجام امورشان سفری به عربستان داشتند و لذا این نامه بهمنظور انجام این قدردانی ارسال شد.
اصرار آمریکا بر موضع فعلی مذاکره را بی معنا میکند
وی در خصوص موضوع میانجی و واسطه برای مذاکره با آمریکا، اظهار داشت: اصلاً موضوع، مسئله میانجیگری و واسطه نیست. موضوع برمیگردد به رویکرد و سیاست آمریکا، یعنی جدی نبودن آمریکا در رابطه با مذاکره و اینکه اساساً نگاه آمریکا به مذاکره، بیش از آنکه بر مبنای یک امر متعارف دیپلماتیک و مبتنی بر داد و ستد باشد، بر اساس دیکته کردن است. مادامی که آمریکا بر این رویکرد خود اصرار بورزد، قاعدتاً مذاکرهای هم مذاکرهای معنادارشکل نخواهد گرفت؛ لذا موضوع میانجی و میانجیگری یک بحث ثانویه است.
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: ما با عربستان رابطه بسیار خوبی داریم و برای این رابطه ارزش قائل هستیم. از عربستان و سایر کشورهایی که با دغدغه نسبت به صلح و ثبات منطقه سعی میکنند ظرفیتهای خویش را برای کاهش تنشها به کار بگیرند، قدردان هستیم؛ اما همانطور که عرض کردم، اصلاً اینجا بحث میانجی و مذاکره مطرح نیست.
وی در رابطه موضوع هستهای کشورمان و قطعنامه اخیر آژانس بین المللی هستهای، گفت: موضوع مطرح این است که آیا ۵+۱ وجود دارد؟ یکی وجود دارد. ما صحبت کردیم. این قطعنامه هم خلاف رویهها و مقررات ناظر بر کار آژانس است و هم مغایر با رویههای پذیرفتهشده در شورای امنیت سازمان ملل متحد. این قطعنامه بیش از آنکه کمکی به حل مشکل بکند، صرفاً باعث پیچیدگی بیشتر آن میشود. دخالت آشکار در کارکرد آژانس است و موجب خدشهدار شدن بیشازپیش استقلال عمل آژانس خواهد شد. هیچ حسن نیتی در طراحی و ارائه این قطعنامه وجود نداشته. محتوای این قطعنامه بهنظر من لکه ننگی است بر دامن طراحان و بانیان آن؛ چراکه نه تنها، همانطور که عرض کردم، خلاف مقررات شورای امنیت سازمان ملل و رویههای قبلی آژانس است، بلکه حتی کوچکترین اشارهای به اصل و ریشه بروز این مشکل نکرده و آن، جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا در حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران است.
بقایی در مورد رابطه و وضعیت میان افغانستان و پاکستان، عنوان کرد: امنیت و ثبات در منطقه پیرامونی و محیط همسایگی برای ما بسیار مهم است. ما از ابتدای بروز تنش بین افغانستان و پاکستان تلاش زیادی کردیم برای جلوگیری از افزایش تنش و برای کمک به حلوفصل موضوع از طریق گفتوگو و تعامل بین دو کشور. با سایر کشورهای منطقه نیز صحبت کردیم؛ با روسیه، قطر، ترکیه و کلاً تمامی طرفهایی که در این موضوع مدخل هستند. به تلاشهای خود ادامه میدهیم تا موضوع از طریق یک چارچوب مناسب منطقهای مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد. هدف اصلی نیز این است که به کاهش تنش بین این دو کشور همسایه کمک کنیم.
وی بیان کرد: در مجموع، مواضع جمهوری اسلامی ایران بر گفتوگو، احترام متقابل، پرهیز از تنشآفرینی و تلاش برای تقویت امنیت منطقهای مبتنی است، و این اصول در همه تعاملات ما مورد تأکید قرار دارد.
آمریکا و اسرائیل با حمله به تأسیسات هستهای، در روند همکاری ایران و آژانس کارشکنی کردند
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با تعامل ایران با آژانس و بحث میانجیگری برخی کشورها از جمله مصر در این ارتباط گفت: ما در راستای تعامل با آژانس نیازمند میانجیگری نیستیم، نماینده ما در وین فعال است. ما عضو آژانس هستیم، مواضع خود را علنی مطرح میکنیم. در گفتوگو با مقامات آژانس مواضع خود را بیان میکنیم و تا مادامی که عضو معاهده منع اشاعه باشیم خود را متعهد میدانیم.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: مشکل از اینجا شروع شد که آمریکا و اسرائیل با حمله به تأسیسات هستهای ایران، در روند همکاری ایران و آژانس کارشکنی کردند.
بقایی با انتقاد از بیانیه اخیر شورای حکام علیه ایران ادامه داد: متأسفانه طرفهای مقابل واقعیتها را نادیده میگیرند و شورای حکام باید آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان آنها در حمله به ایران را پاسخگو کند به جای اینکه در مورد عدم همکاری ایران صحبت کند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با تعاملات با روسیه، تاکید کرد: تعاملات و مذاکرات برای تقویت و گسترش همکاریهای ایران و روسیه در مورد انرژی صلحآمیز هستهای با قوت قبل و با جدیت ادامه دارد.
