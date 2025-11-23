باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مشهد الرضا در آستانه شهادت حضرت زهرا (س) + فیلم

در ایام فاطمیه هزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مشهد الرضا غرق در سوگ است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خیابان‌های مشهد، حرم مطهر، هیأت‌های مذهبی سیاه پوش شده‌اند و حال و هوای معنوی و اندوهگین دل‌های زائران و مجاوران را دگرگون کرده است.

 

مطالب مرتبط
مشهد الرضا در آستانه شهادت حضرت زهرا (س) + فیلم
young journalists club

امداد حضرت زهرا (س) به رزمندگان در جنگ ۳۳ روزه + فیلم

مشهد الرضا در آستانه شهادت حضرت زهرا (س) + فیلم
young journalists club

بیانات حزن‌آلود رهبر انقلاب درباره وداع امیرالمومنین (ع) با حضرت زهرا (س) + فیلم

مشهد الرضا در آستانه شهادت حضرت زهرا (س) + فیلم
young journalists club

شهید اسلامی نسب که بود؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آمار هولناک خشونت علیه زنان در فرانسه + فیلم
۳۹۴

آمار هولناک خشونت علیه زنان در فرانسه + فیلم

۰۲ . آذر . ۱۴۰۴
تصاویری از دور تازه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه
۳۷۴

تصاویری از دور تازه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه

۰۲ . آذر . ۱۴۰۴
فناوری نانو در تولید ماسک‌های تنفسی + فیلم
۳۱۴

فناوری نانو در تولید ماسک‌های تنفسی + فیلم

۰۲ . آذر . ۱۴۰۴
سند تسلیم اوکراین در دست ترامپ + فیلم
۳۰۱

سند تسلیم اوکراین در دست ترامپ + فیلم

۰۲ . آذر . ۱۴۰۴
محبوبیت مقاومت فلسطین در بین نسل زِد آمریکا + فیلم
۲۹۷

محبوبیت مقاومت فلسطین در بین نسل زِد آمریکا + فیلم

۰۲ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.