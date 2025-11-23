باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- معروف قادری اظهار کرد؛ طی هشت‌ماهه نخست امسال ۲۶۳ فقره آتش‌سوزی در سطح استان با وسعت ۴۹۰۰ هکتار و ۳۸ فقره در مناطق تحت مدیریت به مساحت ۷۸۳ هکتار رخ داده است.

وی افزود: این حریق‌ها علاوه بر تخریب شدید خاک، افزایش فرسایش و ایجاد روان‌آب، موجب نابودی درختان جنگلی، کاهش پوشش گیاهی، از بین رفتن حیات‌وحش –به‌ویژه گونه‌های کند حرکت نظیر دوزیستان و خزندگان و تهدید جدی تنوع زیستی شده‌اند. همچنین تأثیر منفی آتش بر نفوذپذیری خاک، منابع آبی مانند چشمه‌ها را نیز با تهدید مواجه نموده است.

وی تصریح کرد: تغییرات اقلیمی، کاهش دام در مراتع و توزیع نامتوازن آن، حریق‌های عمدی برای توسعه زمین کشاورزی یا تولید زغال، بی‌احتیاطی گردشگران و چوپانان، جاده‌سازی‌ها و حتی مانور‌های نظامی را از عوامل اصلی گسترش آتش‌سوزی‌ها عنوان می‌کنند. کمبود تجهیزات و نبود پایگاه‌های اطفای حریق در مناطق حساس نیز از دیگر موانع کنترل سریع حریق‌هاست.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست کردستان تاکید کرد: برای مقابله با این روند، اداره‌کل منابع طبیعی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی را در دستور کار قرار داده که از جمله آن آموزش جوامع محلی، به‌کارگیری دیده‌بان‌ها، ایجاد آتش‌بر، تشکیل تیم‌های واکنش سریع، ورود کنترل‌شده دام، آموزش نیرو‌های عملیاتی و برخورد قضایی با عاملان حریق و زمین‌خواری است.

قادری اظهار کرد: در سال جاری نیز اقدامات تقویتی قابل توجهی انجام شده که شامل تأمین تجهیزات فردی اطفای حریق برای نیروها، تهیه ۱۵۰ پک عملیات برای گروه‌های محلی و داوطلبان، ساخت و تجهیز ۳ واحد محیط‌بانی، خرید ۴ دستگاه خودرو کمک‌دار، استخدام نیرو‌های اجرایی، تشکیل تیم واکنش سریع و استقرار ۲۵ نفر از افراد محلی تحت عنوان آتش بان در مناطق حساس برای پایش و پیشگیری و گزارش وقوع از وقوع حریق‌ها انجام شده است.