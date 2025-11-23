طبق آخرین آمار‌های اعلام شده تاکنون ۷۵ هزار واحد به مرحله اتمام ساخت و بهره‌برداری رسیده و طبق برنامه‌ریزی، ۷۵ هزار واحد دیگر نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - براساس آخرین آمارهای اعلام‌شده از سوی سامانه «تم» (سامانه نهضت ملی مسکن)، تاکنون ۵۱۳ هزار و ۸۸۵ واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی هستند. از این تعداد، ۳۶۲ هزار و ۹۴۰ واحد از زمان آغاز طرح مسکن ملی در سال ۱۳۹۸ تا ابتدای مهرماه سال گذشته وارد مرحله عملیات اجرایی شده‌اند و ۱۵۰ هزار و ۹۵۴ واحد نیز در دولت چهاردهم به مرحله اجرا رسیده‌اند که نشان‌دهنده رشد حدود ۲۹ درصدی است.

همچنین تعداد واحدهای دارای پروانه ساختمانی ۷۴۱ هزار و ۷۹۲ واحد اعلام شده است.

  • ۴۹۱ هزار و ۵۲۲ واحد از ابتدای طرح مسکن ملی در سال ۱۳۹۸ تا اول مهرماه سال گذشته صادر شده،

  •  ۲۵۰ هزار و ۲۷۰ واحد نیز در دولت چهاردهم صادر شده است که رشد ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.

طبق آمارهای منتشرشده، تاکنون ۶۶۲ هزار و ۳۳۲ واحد وارد مرحله آغاز عملیات ساخت شده‌اند. از این تعداد:

  • ۵۳۸ هزار و ۱۸۳ واحد از زمان شروع طرح مسکن ملی در سال ۱۳۹۸ تا ابتدای مهرماه سال گذشته آغاز شده،

  • و ۱۲۴ هزار و ۱۴۹ واحد در دولت چهاردهم کلید خورده است که رشد ۱۸ درصدی را ثبت می‌کند.

در بخش پیشرفت فیزیکی، ۵۳۰ هزار و ۸۶۸ واحد نهضت ملی مسکن در مرحله فونداسیون قرار دارند که:

  • ۳۸۴ هزار و ۸۱۰ واحد مربوط به دوره آغاز طرح تا یک مهرماه سال گذشته،

  • و ۱۴۶ هزار و ۵۸ واحد مربوط به دولت چهاردهم است و رشد ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.

در مجموع وضعیت پیشرفت مراحل مختلف ساخت به این شرح است:

  • ۳۷۵ هزار و ۵۲۱ واحد در مرحله اتمام اسکلت و سقف

  • ۱۷۶ هزار و ۲۲۹ واحد در مرحله سفت‌کاری

  • ۱۱۳ هزار و ۷۸۲ واحد در مرحله نازک‌کاری

  • ۷۵ هزار و ۵۲۷ واحد در مرحله اتمام عملیات، که این بخش رشد ۷۱ درصدی داشته است.

براساس این گزارش، تاکنون ۷۵ هزار واحد به مرحله اتمام ساخت و بهره‌برداری رسیده‌اند و طبق برنامه‌ریزی، ۷۵ هزار واحد دیگر نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید.

 

۷۵ هزار واحد تحویل شد، ۷۵ هزار واحد دیگر در راه است

۷۵ هزار واحد تحویل شد، ۷۵ هزار واحد دیگر در راه است+عکس

