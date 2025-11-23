باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - براساس آخرین آمارهای اعلام‌شده از سوی سامانه «تم» (سامانه نهضت ملی مسکن)، تاکنون ۵۱۳ هزار و ۸۸۵ واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی هستند. از این تعداد، ۳۶۲ هزار و ۹۴۰ واحد از زمان آغاز طرح مسکن ملی در سال ۱۳۹۸ تا ابتدای مهرماه سال گذشته وارد مرحله عملیات اجرایی شده‌اند و ۱۵۰ هزار و ۹۵۴ واحد نیز در دولت چهاردهم به مرحله اجرا رسیده‌اند که نشان‌دهنده رشد حدود ۲۹ درصدی است.

همچنین تعداد واحدهای دارای پروانه ساختمانی ۷۴۱ هزار و ۷۹۲ واحد اعلام شده است.

۴۹۱ هزار و ۵۲۲ واحد از ابتدای طرح مسکن ملی در سال ۱۳۹۸ تا اول مهرماه سال گذشته صادر شده،

۲۵۰ هزار و ۲۷۰ واحد نیز در دولت چهاردهم صادر شده است که رشد ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.

طبق آمارهای منتشرشده، تاکنون ۶۶۲ هزار و ۳۳۲ واحد وارد مرحله آغاز عملیات ساخت شده‌اند. از این تعداد:

۵۳۸ هزار و ۱۸۳ واحد از زمان شروع طرح مسکن ملی در سال ۱۳۹۸ تا ابتدای مهرماه سال گذشته آغاز شده،

و ۱۲۴ هزار و ۱۴۹ واحد در دولت چهاردهم کلید خورده است که رشد ۱۸ درصدی را ثبت می‌کند.

در بخش پیشرفت فیزیکی، ۵۳۰ هزار و ۸۶۸ واحد نهضت ملی مسکن در مرحله فونداسیون قرار دارند که:

۳۸۴ هزار و ۸۱۰ واحد مربوط به دوره آغاز طرح تا یک مهرماه سال گذشته،

و ۱۴۶ هزار و ۵۸ واحد مربوط به دولت چهاردهم است و رشد ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.

در مجموع وضعیت پیشرفت مراحل مختلف ساخت به این شرح است:

۳۷۵ هزار و ۵۲۱ واحد در مرحله اتمام اسکلت و سقف

۱۷۶ هزار و ۲۲۹ واحد در مرحله سفت‌کاری

۱۱۳ هزار و ۷۸۲ واحد در مرحله نازک‌کاری

۷۵ هزار و ۵۲۷ واحد در مرحله اتمام عملیات، که این بخش رشد ۷۱ درصدی داشته است.

براساس این گزارش، تاکنون ۷۵ هزار واحد به مرحله اتمام ساخت و بهره‌برداری رسیده‌اند و طبق برنامه‌ریزی، ۷۵ هزار واحد دیگر نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید.