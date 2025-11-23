باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال حادثه حریق در جنگل‌های الیت چالوس در استان مازندران، تاکنون بالگرد‌های سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، ۴۹ سورت پرواز برای انتقال نیرو، پایش منطقه و انجام اقدامات اطفایی انجام دادند.

در این مدت، ۳۳ ساعت و ۲۰ دقیقه پرواز عملیاتی توسط بالگرد‌های هلال‌احمر ثبت شده که نقش مؤثری در کنترل آتش و جلوگیری از گسترش آن داشته است.

عملیات اطفای حریق با حضور تیم‌های تخصصی و پشتیبانی هوایی جمعیت هلال‌احمر، در حال انجام است و تلاش‌ها برای مهار کامل آتش‌سوزی همچنان ادامه دارد.

منبع: جمعیت هلال‌احمر