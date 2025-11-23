باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات شاخص کل بورس با افزایش ۵۳ هزار و ۶۹۷ واحد در سطح ۳ میلیون و ۲۵۱ هزار واحد ایستاد. فملی، فارس و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خودرو، وبملت و خساپا سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۷ هزار و ۲۱۵ واحد در ارتفاع ۹۳۷ هزار و ۶۸۷ واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۷۵۶ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین شیمیایی و فرآورده نفتی درتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
اهرم، فیروزا و افران بیشترین ارزش معامله و نمادهای خودرو، خساپا و خودرو ۲ بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.