باشگاه خبرنگاران جوان -کاظم اکرمی در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شیراز اظهار کرد کرد: منطقه ویژه اقتصادی شیراز اهتمام ویژهای نسبت به محصولات و تولیدات فارس دارد.
او افزود: کارهای انجام شده در منطقه پیچیدگی خاصی ندارد، اما تواناییهای صنعتگران و تولیدکنندگان محدود است و سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی کل استان همراه و کمک حال همه تولیدکنندگان خواهند بود.
اکرمی تصریح کرد: هر اقدامی برای حمایت از تولید و سرمایهگذاری انجام خواهد شد مشروط بر اینکه سرمایهگذاری سالم و درآمدها مشروع باشد و تولیدکنندگان فعال در خط مقدم کار مورد حمایت کامل قرار خواهند گرفت.
او تاکید کرد: حمایت از تولید و تحقق شعار سال سرلوحه کار تمام مسئولین سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد و پیگیریهای لازم در این زمینه انجام میشود.
بازرس کل استان فارس به مسائل مختلف مطرح شده در جلسه منطقه ویژه اقتصادی شیراز با این سازمان اشاره کرد و گفت: موضوعاتی همچون ترانزیت برق، تسهیلات ریالی و ارزی، حوالههای ارزی و سرمایه در گردش مورد توجه سازمان بوده و کمک به حل آنها انجام میشود.
اکرمی افزود: پروندههای مختلفی به سازمان ارسال میشود و بخش عمدهای از مشکلات مربوط به تولیدکنندگان به طرق مختلف حل میشود و در صورت عدم توان حل مشکل در استان، همکاران مرکز وارد عمل میشوند.
او در ادامه تصریح کرد: همکاری سایر نهادها از جمله استانداری، معاونین استاندار، دستگاه قضایی، آب و برق در حل مشکلات تولیدکنندگان و اجرای پروژهها در منطقه ویژه اقتصادی شیراز و سایت های زیر مجموعه مشهود است و سازمان بازرسی در همه حوزهها آماده حمایت است.
رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور همچنین تصریح کرد: پروژهها و اقدامات انجام شده در دوره مدیریت فعلی در منطقه ویژه اقتصادی بسیار مطلوب است و اهداف بسیاری محقق شده و برخی دیگر در شرف تحقق است.
منبع: روابط عمومی دادگستری فارس