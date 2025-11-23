رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل فارس از حمایت قاطع سازمان بازرسی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاری سالم در منطقه ویژه اقتصادی شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -کاظم اکرمی در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شیراز اظهار کرد کرد: منطقه ویژه اقتصادی شیراز اهتمام ویژه‌ای نسبت به محصولات و تولیدات فارس دارد.

او افزود: کارهای انجام شده در منطقه پیچیدگی خاصی ندارد، اما توانایی‌های صنعتگران و تولیدکنندگان محدود است و سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی کل استان همراه و کمک حال همه تولیدکنندگان خواهند بود.

اکرمی تصریح کرد: هر اقدامی برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد مشروط بر اینکه سرمایه‌گذاری سالم و درآمدها مشروع باشد و تولیدکنندگان فعال در خط مقدم کار مورد حمایت کامل قرار خواهند گرفت.

او تاکید کرد: حمایت از تولید و تحقق شعار سال سرلوحه کار تمام مسئولین سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام می‌شود.

بازرس کل استان فارس به مسائل مختلف مطرح شده در جلسه منطقه ویژه اقتصادی شیراز با این سازمان اشاره کرد و گفت: موضوعاتی همچون ترانزیت برق، تسهیلات ریالی و ارزی، حواله‌های ارزی و سرمایه در گردش مورد توجه سازمان بوده و کمک به حل آن‌ها انجام می‌شود.

‌اکرمی افزود: پرونده‌های مختلفی به سازمان ارسال می‌شود و بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به تولیدکنندگان به طرق مختلف حل می‌شود و در صورت عدم توان حل مشکل در استان، همکاران مرکز وارد عمل می‌شوند.

او در ادامه تصریح کرد: همکاری سایر نهادها از جمله استانداری، معاونین استاندار، دستگاه قضایی، آب و برق در حل مشکلات تولیدکنندگان و اجرای پروژه‌ها در منطقه ویژه اقتصادی شیراز و سایت های زیر مجموعه مشهود است و سازمان بازرسی در همه حوزه‌ها آماده حمایت است.

رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور همچنین تصریح کرد: پروژه‌ها و اقدامات انجام شده در دوره مدیریت فعلی در منطقه ویژه اقتصادی بسیار مطلوب است و اهداف بسیاری محقق شده و برخی دیگر در شرف تحقق است.

منبع: روابط عمومی دادگستری فارس

