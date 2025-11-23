باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار فردا، دوشنبه سوم آذرماه تعطیل است.
بر همین اساس شهروندان جهت انجام خریدهای خود میتوانند امروز از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و از ساعت ۱۵ تا ۱۹.۳۰ شب به میادین و بازارهای میوه و ترهبار مراجعه کنند.
همچنین شهروندان میتوانند با استفاده از اپلیکیشن شهرزاد تمامی محصولات و کالاهای اساسی خود را سفارش دهند تا با همان کیفیتی که در بازارها و میادین توزیع میشود به در منزل یا محل کار آنها ارسال شود.
لازم به توضیح است فعالیت تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار در روز سه شنبه ۴ آذرماه به روال روزهای عادی از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و از ساعت ۱۵ تا ۱۹.۳۰ خواهد بود.
منبع: سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران