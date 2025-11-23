علی حیاتی در مرحله نیمه نهایی مسابقات فیوچر سریز ویکتور ترکیه با شکست مقابل حریف اسپانیایی به مدال برنز رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی حیاتی ملی‌پوش بدمینتون کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی فیوچر سریز ویکتور ترکیه موفق شد با عبور از حریفان قدرتمند خود به مدال برنز دست پیدا کند.

او در دور مقدماتی با برتری مقابل میلان مسترهازی از مجارستان به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد و با شکست امیل دانتلر از اتریش به یک چهارم نهایی رسید.

حیاتی در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل یوسف یاشار از ترکیه قرار گرفت و موفق شد در سه گیم پیاپی حریف را شکست دهد و به جمع چهار بازیکن برتر این رقابت‌ها راه یابد. او در نیمه نهایی برابر آلوارو لیل از اسپانیا شکست خورد تا در نهایت مدال برنز را بر گردن آویزد.

در بخش انفرادی بانوان مبینا ندایی، زهرا رباطی، رومینا تاجیک و پریا اسکندری و انفرادی مردان فرزین خانجانی، محمد زرچی، مهدی انصاری و امیرحسین حسنی نیز از دور مسبقات حذف شدند. همچنین تیم‌های دوبل بدمینتون ایران در بخش زنان و مردان هم نتوانستند به مدال برسند.

رقابت‌های بین‌المللی بدمینتون فیوچر سریز ویکتور از ۲۸ آبان تا ۲ آذر در ترکیه برگزار شد.

