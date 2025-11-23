مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور گفت: پاییز امسال رکورد کم‌بارش‌ترین فصل در ۵۸ سال اخیر را شکسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیروز قاسم‌زاده مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با بیان اینکه کشور با کاهش چشمگیر بارندگی مواجه شده و یکی از کم‌بارش‌ترین دوره‌های چند سال اخیر را پشت سرمی‌گذاریم، بیان داشت: طبق آمار ایستگاه‌های مبنای وزارت نیرو، سال آبی جاری تاکنون با کاهش ۸۱ درصدی بارش نسبت به متوسط بلندمدت و افت ۷۸ درصدی نسبت به سال گذشته آغاز شده است. البته برای ارزیابی نهایی سال آبی جدید، باید زمان بیشتری بگذرد.

وی با اشاره به وضعیت بارش در استان‌ها افزود: استانهای گلستان و ایلام کاهش کمتر از ۵۰ درصدی نسبت به بلندمدت داشته‌اند و سایر استان‌ها افتی بیش از ۵۰ درصد را شاهد هستند. در ۱۵ استان از جمله تهران نیز، بارش دریافتی کمتر از یک میلی‌متر یا حتی بدون بارش بوده است؛ این در حالی‌است که در دوره بلندمدت همه استان‌ها بارش دریافت کرده‌اند.

قاسم‌زاده رتبه بارش کشور در دوره ۵۸ ساله را «آخر» اعلام کرد و گفت: نتایج مدل‌های پیش‌بینی بارش نیز این پاییز را به‌عنوان یکی از نامناسب‌ترین دوره‌ها از نظر تولید منابع آب نشان می‌دهد.

وی با بیان پیامدهای خشکسالی ادامه داد: میزان ورودی سدها از ابتدای سال آبی تا اول آذر ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته حدود ۳۸ درصد کاهش یافته و درصد پرشدگی مخازن به ۳۲ درصد رسیده است که ۲۶ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است. سدهای استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، قم، هرمزگان، زنجان، کرمان و مرکزی در وضعیت بدتری قرار دارند.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور در پایان به پیش‌بینی‌های هواشناسی اشاره کرد و گفت: در هفته پیشِ‌رو سامانه بارشی در کشور فعال نخواهد بود، اما در هفته دوم سامانه ضعیفی وارد شمال‌غرب و نوار ساحلی خزر می‌شود که بارش‌های رگباری پراکنده به همراه خواهد داشت.

قاسم‌زاده تأکید کرد: در شرایط فعلی، پایداری تأمین آب به ویژه در پایتخت، بیش از هر زمان دیگری به رفتار مصرف‌کنندگان گره خورده است؛ رفتاری که می‌تواند کشور را از مرز بحران عبور دهد یا محدودیت‌ها را تداوم بخشد.

منبع: شبکه خبری آب ایران

برچسب ها: کم بارشی ، آب سدها ، کم‌آبی
خبرهای مرتبط
مدیریت فشار آب در تهران ادامه دارد
کاهش ۸۱ درصدی ریزش‌های جوی در سال آبی جاری
آخرین وضعیت فرونشست زمین در کشور؛ ۳ استان در صدر مناطق آسیب‌پذیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گام اول واردات بنزین سوپر برداشته شد/ دریافت بنزین سوپر بدون کارت سوخت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ آذرماه ۱۴۰۴
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۲ درصد+ جدول
خلف وعده بانک مرکزی برای اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام جهت خرید جهیزیه
بنزین سوپر وارداتی امروز در بورس انرژی عرضه می‌شود
بازار گوجه فرنگی به زودی متعادل می شود
تحویل ۷۰ شناور دریایی تا پایان سال/ ظرفیت فعلی بنادر به ۳۰۰ میلیون تن رسید+ فیلم
اعتبارات ۴۰ همتی برای تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور
شیوع بیماری تب برفکی عامل اصلی التهاب بازار لبنیات
دامنه آتش در الیت کنترل شده است/اطفا کامل آتش سوزی تابع شرایط جوی
آخرین اخبار
کشور کم‌بارش‌ترین پاییز ۵۸ سال اخیر را سپری می‌کند/ موجودی سد‌ها به یک‌سوم ظرفیت رسید
رشد بیش از ۵۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
۷۵ هزار واحد تحویل شد، ۷۵ هزار واحد دیگر در راه است+عکس
پذیرش هزینه خرید دارو‌های امحاءشده دارای تاییدیه مراجع نظارتی به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی
عرضه خودرو در بورس کالا کل زیان انباشته ایران خودرو را جبران می‌کرد
شفافیت، کارایی و انصاف محصول یک معماری صحیح در هسته معاملات بازار سرمایه
اثر واگذاری توزیع نهاده‌های دامی به پشتیبانی امور دام چیست؟
دامنه آتش در الیت کنترل شده است/اطفا کامل آتش سوزی تابع شرایط جوی
مهار سوداگری در بازار مسکن از طریق تکمیل سامانه املاک و اسکان
مدیریت فشار آب در تهران ادامه دارد
کاهش ۸۱ درصدی ریزش‌های جوی در سال آبی جاری
تاپایان سال تاکسی‌های برقی جایگزین خودرو‌های فرسوده می‌شود/ اسقاط ۴۸ هزار دستگاه خودرو
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ آذرماه ۱۴۰۴
تحویل ۷۰ شناور دریایی تا پایان سال/ ظرفیت فعلی بنادر به ۳۰۰ میلیون تن رسید+ فیلم
دولت به دنبال تک‌نرخی کردن ارز در اهداف بلندمدت است
اعتبارات ۴۰ همتی برای تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور
شیوع بیماری تب برفکی عامل اصلی التهاب بازار لبنیات
بازار گوجه فرنگی به زودی متعادل می شود
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۲ درصد+ جدول
بنزین سوپر وارداتی امروز در بورس انرژی عرضه می‌شود
خلف وعده بانک مرکزی برای اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام جهت خرید جهیزیه
گام اول واردات بنزین سوپر برداشته شد/ دریافت بنزین سوپر بدون کارت سوخت
افزایش غلظت آلاینده‌های جوی تا اواسط هفته
فرزین: دارایی‌های بانک آینده مشتری دارند
سرانجام سهام عدالت تعیین‌تکلیف می‌شود
الگوی تولد فرزند سوم و بالاتر ۵۰ درصد رشد داشته است + فیلم
راهکار رفع بحران نهاده دامی چیست؟
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱ آذرماه
بازار برنج پاکستانی با توزیع در شبکه اصناف کاهش می‌یابد
آغاز پرواز‌های منظم تجاری به شارجه امارات از ۵ شهر ایران از ۱۷ آذر ماه