باشگاه خبرنگاران جوان - فیروز قاسمزاده مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور با بیان اینکه کشور با کاهش چشمگیر بارندگی مواجه شده و یکی از کمبارشترین دورههای چند سال اخیر را پشت سرمیگذاریم، بیان داشت: طبق آمار ایستگاههای مبنای وزارت نیرو، سال آبی جاری تاکنون با کاهش ۸۱ درصدی بارش نسبت به متوسط بلندمدت و افت ۷۸ درصدی نسبت به سال گذشته آغاز شده است. البته برای ارزیابی نهایی سال آبی جدید، باید زمان بیشتری بگذرد.
وی با اشاره به وضعیت بارش در استانها افزود: استانهای گلستان و ایلام کاهش کمتر از ۵۰ درصدی نسبت به بلندمدت داشتهاند و سایر استانها افتی بیش از ۵۰ درصد را شاهد هستند. در ۱۵ استان از جمله تهران نیز، بارش دریافتی کمتر از یک میلیمتر یا حتی بدون بارش بوده است؛ این در حالیاست که در دوره بلندمدت همه استانها بارش دریافت کردهاند.
قاسمزاده رتبه بارش کشور در دوره ۵۸ ساله را «آخر» اعلام کرد و گفت: نتایج مدلهای پیشبینی بارش نیز این پاییز را بهعنوان یکی از نامناسبترین دورهها از نظر تولید منابع آب نشان میدهد.
وی با بیان پیامدهای خشکسالی ادامه داد: میزان ورودی سدها از ابتدای سال آبی تا اول آذر ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته حدود ۳۸ درصد کاهش یافته و درصد پرشدگی مخازن به ۳۲ درصد رسیده است که ۲۶ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است. سدهای استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، قم، هرمزگان، زنجان، کرمان و مرکزی در وضعیت بدتری قرار دارند.
مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور در پایان به پیشبینیهای هواشناسی اشاره کرد و گفت: در هفته پیشِرو سامانه بارشی در کشور فعال نخواهد بود، اما در هفته دوم سامانه ضعیفی وارد شمالغرب و نوار ساحلی خزر میشود که بارشهای رگباری پراکنده به همراه خواهد داشت.
قاسمزاده تأکید کرد: در شرایط فعلی، پایداری تأمین آب به ویژه در پایتخت، بیش از هر زمان دیگری به رفتار مصرفکنندگان گره خورده است؛ رفتاری که میتواند کشور را از مرز بحران عبور دهد یا محدودیتها را تداوم بخشد.
منبع: شبکه خبری آب ایران