شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر درتحویل خودروی شاهین ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تحویل خودروی شاهین با تاخیر‌های طولانی مدت مواجه شدند و مشتریان به دلیل مشکلات تأمین قطعات و یا افزایش تقاضا، هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند.به گفته شهروندخبرنگار ما مدت چهار سال است که در انتظار تحویل خودروی خود هستند. این در حالی است که مبلغ مورد نیاز خودرو واریز شده؛ اما حواله تکمیل وجه هنوز واریز نشده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام و وقت بخیر. متاسفانه ما چهار سال است در انتظار تحویل خودروی شاهین هستیم؛ نصف وجه را هم واریز کردیم ولی حواله تکمیل وجه هنوز ارسال نشده است. پس از سه ماه تاخیر؛ هیچ هیچکس پاسخگو نیست.

 

