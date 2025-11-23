رئیس مرکز سلامت محیط وکار وزارت بهداشت با اعلام درخواست تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران، از افزایش آلاینده‌های هوای تهران تا پایان این هفته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن فرهادی رئیس مرکز سلامت محیط وکار وزارت بهداشت، گفت: با توجه به هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر پایداری هوا تا آخر این هفته، وزارت بهداشت روز جمعه ۳۰ آبان درخواست خود مبنی بر تشکیل جلسه اضطراری «کارگروه اضطرار آلودگی هوا» را از سازمان محیط زیست و استانداری تهران، برای تعیین تکلیف و وضع شرایط اضطرار اعلام کرد.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، با اشاره به این که به دلیل عبور شاخص آلاینده اصلی pm ۲.۵ از مرز ۱۴۰ این درخواست انجام شد، افزود: جلسه در همان جمعه شب، ۳۰ آبان تشکیل شد و تقریبا تمامی درخواست‌های وزارت بهداشت به جز تعطیلی مدارس مورد تصویب قرار گرفت.

وی همچنین در واکنش به انتشار برخی مطالب نادرست در فضای مجازی توضیح داد که متن منتشرشده مبنی بر عدم ضرورت تشکیل جلسه اضطراری در روز‌های آینده صحیح نیست و برداشت اشتباهی از اظهارات او بوده است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ادامه داد: از دیشب تا امروز ۲ آذرماه، میزان آلاینده‌های هوا طی ۲۴ ساعت گذشته از مرز ۱۵۷ عبور کرده و پیش بینی می‌شود به علت ثبات هوا تا آخر هفته از مرز ۱۶۰ بگذرد؛ ولی میانگین عدد احصا شده از ایستگاه‌های سنجش هوا در استان تهران عدد ۱۵۴ را نشان می‌دهد.

فرهادی اضافه کرد: لذا درخواستی به استانداری تهران جهت تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا ارسال شده و این جلسه نیز هم اکنون تشکیل شده است که به محض دریافت آخرین نتایج، اطلاع رسانی خواهد شد.

وی تاکید کرد: درخواست وزارت بهداشت علاوه بر تمهیدات جلسه ۳۰ آبان، شامل غیرحضوری شدن مدارس، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی در این هفته می‌شود. البته این موارد پینشنهادات ماست و باید منتظر نتایج این جلسه باشیم.

فرهادی، در پایان گفت: برای هفته آینده نیز باید منتظر اطلاع رسانی وضعیت هوا از طرف سازمان هواشناسی به عنوان مرجع اعلام وضعیت هوای کشور بمانیم.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: آلودگی هوا ، غیر حضوری شدن کلاس ها
