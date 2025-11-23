زند، از آمادگی کامل متروی تهران برای خدمات‌رسانی در مراسم تشییع ۱۰۰ شهید گمنام خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: مراسم تشییع پیکر‌های مطهر ۱۰۰ شهید گمنام روز دوشنبه ۳ آذرماه ساعت ۸:۳۰ صبح از دانشگاه تهران آغاز شده و شرکت‌کنندگان مسیر خود را به سمت ستاد معراج شهدای تهران طی خواهند کرد. در این راستا، شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با اجرای تمهیدات ویژه، شرایط لازم برای تردد آسان و سریع شهروندان را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: ناوگان مترو در تمامی خطوط در حالت آماده‌باش قرار دارد و برای مدیریت مناسب حجم مسافران، قطار‌های فوق‌العاده نیز در صورت نیاز اعزام می‌شود.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در پایان از شهروندان دعوت کرده برای حضور منظم‌تر در این مراسم معنوی، از خدمات حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه مترو استفاده کنند تا امکان جابه‌جایی روان و ایمن برای همه فراهم شود.

 

برچسب ها: متروی تهران ، خدمات رسانی مترو
خبرهای مرتبط
تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام فردا در سیستان و بلوچستان
تشییع شهدای گمنام در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد + عکس
قالیباف: راهکار تکمیل مترو حومه تهران، استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی است
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران:
ایستگاه مترو شهرری تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد
خاکسپاری پیکر مطهر شهدای گمنام فردا در مازندران
ایستگاه «مریم مقدس»؛ غربی‌ها را شوکه کرد! + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آتش دعوای پدر و پسر دامن مادر را گرفت
ربودن دختر ۳ ساله برای اخاذی از زوج پولدار
اجرای دومین روز طرح زوج یا فرد از درب منزل/ ترافیک پرحجم و سنگین در معابر تهران
شناسایی صد‌ها فضای پناهگاهی در پایتخت
مهدکودک‌ها تعطیل شدند، اما مادران شاغل چه کنند؟
۸۰ درصد آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی مهار شد
دستگیری ۲۱۶ محکوم فراری
تمهیدات پلیس راهور تهران بزرگ ویژه مراسم عاشورای فاطمی
کاهش ۶۰ درصدی آمار نقاط حادثه خیز معابر ظرف مدت چهار سال
ماجرای قطعی سایت کیفیت هوای تهران/ علت اختلاف آمارهای داخلی و جهانی کیفیت هوا چیست؟
آخرین اخبار
تمامی میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار تعطیل است
۴۹ سورتی پرواز توسط بالگرد‌های هلال‌احمر در حادثه حریق جنگل‌های الیت
تشدید آلودگی هوای پایتخت/ ۲۰ ایستگاه در وضعیت قرمز
اعزام محیط‌بانان تازه‌نفس از چهار استان برای مهار آتش الیت
دستگیری ۲۱۶ محکوم فراری
ماجرای قطعی سایت کیفیت هوای تهران/ علت اختلاف آمارهای داخلی و جهانی کیفیت هوا چیست؟
برخی مدیران با آغاز پاییز از خواب بیدار و متوجه بحران آلودگی هوا می‌شوند
خدمات‌رسانی ویژه اتوبوسرانی تهران به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۰۰ شهید گمنام
اجتماع امت فاطمی با بازنمایی صحن انقلاب در شرق تهران
ربودن دختر ۳ ساله برای اخاذی از زوج پولدار
چمران: قطعنامه شورای حکام بی‌ارزش است
۸۰ درصد آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی مهار شد
مهدکودک‌ها تعطیل شدند، اما مادران شاغل چه کنند؟
بی‌توجهی مدیران بانکی به تکالیف قانونی، عامل بروز بحران در بانک‌ها
دادستان، محور صیانت از حقوق عامه و کاهش دعاوی است
شناسایی صد‌ها فضای پناهگاهی در پایتخت
آتش دعوای پدر و پسر دامن مادر را گرفت
سامانه ماده ۱۰ و قانون ثبت رسمی معاملات، ستون فقرات مدیریت نوین در حوزه املاک هستند
اجرای دومین روز طرح زوج یا فرد از درب منزل/ ترافیک پرحجم و سنگین در معابر تهران
کاهش ۶۰ درصدی آمار نقاط حادثه خیز معابر ظرف مدت چهار سال
هوای پایتخت همچنان آلوده است
تمهیدات پلیس راهور تهران بزرگ ویژه مراسم عاشورای فاطمی
هوای تهران قرمز شد
ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران برقرار است
پرداخت همزمان وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی و وام «حَمپاد» برای بازنشستگان کشوری مشمول
دستکاری پلاک وسیله نقلیه جرم است + فیلم
جریمه خودرو‌ها در روز‌های آلودگی هوا تا ۵۰۰ هزار تومان
تخلفات رانندگی ۸ ماهه امسال برابر کل سال گذشته است
ابطال معاینه فنی برای خودرو‌های دودزا + فیلم
هشدار رئیس پلیس فتا درباره انتشار ویدئو‌های جعلی هوش مصنوعی منتسب به مأموران فراجا