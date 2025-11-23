باشگاه خبرنگاران جوان - هادی زند مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: مراسم تشییع پیکرهای مطهر ۱۰۰ شهید گمنام روز دوشنبه ۳ آذرماه ساعت ۸:۳۰ صبح از دانشگاه تهران آغاز شده و شرکتکنندگان مسیر خود را به سمت ستاد معراج شهدای تهران طی خواهند کرد. در این راستا، شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه با اجرای تمهیدات ویژه، شرایط لازم برای تردد آسان و سریع شهروندان را فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: ناوگان مترو در تمامی خطوط در حالت آمادهباش قرار دارد و برای مدیریت مناسب حجم مسافران، قطارهای فوقالعاده نیز در صورت نیاز اعزام میشود.
مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در پایان از شهروندان دعوت کرده برای حضور منظمتر در این مراسم معنوی، از خدمات حملونقل عمومی بهویژه مترو استفاده کنند تا امکان جابهجایی روان و ایمن برای همه فراهم شود.