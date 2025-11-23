آلودگی هوا در روز‌های اخیر روبه افزایش است.

 باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرکرده، کارشناس هواشناسی ظهر امروز در برنامه تلویزیونی اعلام کرد که شاخص آلودگی در تهران ۱۶۵ و شرایط برای تمامی گروه‌ها ناسالم است.

برچسب ها: آلودگی هوا ، هوای پاک ، آب و هوا
برخی مدیران با آغاز پاییز از خواب بیدار و متوجه بحران آلودگی هوا می‌شوند
تشدید آلودگی هوای پایتخت/ ۲۰ ایستگاه در وضعیت قرمز
ماجرای قطعی سایت کیفیت هوای تهران/ علت اختلاف آمارهای داخلی و جهانی کیفیت هوا چیست؟
