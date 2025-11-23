با هوشیاری ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید میرزایی شهرستان بندرعباس در بازرسی از یک دستگاه کامیون تانکر ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد. 

 باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید میرزایی بندرعباس در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز با محوریت قاچاق فراورده‌های نفتی روز گذشته حین کنترل خودرو‌های عبوری محور مواصلاتی حاجی آباد به بندر عباس به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود:در بازرسی به عمل آمده از این کامیون ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در پوشش روغن پایه کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر شد.

سرهنگ " تیمور دولتیاری" ارزش سوخت‌های کشف شده از این کامیون را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی استان، تصریح کرد: از آنجایی که یکی از مهمترین وظایف نیروی انتظامی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد، پلیس شبانه روز در این مسیر بصورت شبانه روز و با اقتدار تلاش می‌کند.

منبع :پلیس  هرمزگان

