بیش از ۲۰۰۰۰ نفر در جریان حملات اسرائیل در کرانه باختری اشغالی از اکتبر ۲۰۲۳ دستگیر شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های محلی گزارش دادند که ارتش اسرائیل روز یکشنبه ۱۱ فلسطینی از جمله یک کودک را در حملات نظامی در سراسر کرانه باختری اشغالی دستگیر کرد.

خبرگزاری رسمی وفا اعلام کرد که ۹ نفر از جمله یک کودک هنگام حمله نیرو‌های ارتش به شهر جنوبی بیت لحم و شهر‌های دورا، الکرمل، جنوب الخلیل و بیت عمر در شمال شهر به بازداشت اسرائیل درآمدند. این رسانه اعلام کرد که چندین خانه در جریان این حملات بازرسی شده‌اند.

نیرو‌های اسرائیلی همچنین دو برادر فلسطینی را در جریان یورشی به شهر بورین در جنوب نابلس در شمال کرانه باختری دستگیر کردند. ارتش اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، حملات خود را در کرانه باختری تشدید کرده است.

از آن زمان تاکنون بیش از ۱۰۰۰ فلسطینی در حملات ارتش و شهرک‌نشینان غیرقانونی در سرزمین‌های اشغالی شهید و نزدیک به ۱۱۰۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. بیش از ۲۰۰۰۰ نفر نیز دستگیر شده‌اند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه گذشته در یک رأی مهم، اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار تخلیه همه شهرک‌ها در کرانه باختری و قدس شرقی شد.

منبع: آناتولی

