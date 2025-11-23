رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه کمبودی در بازار نداریم، گفت: گرانی کالاها تنها به کشورمان اختصاص ندارد اکنون در همه جای دنیا افزایش قیمت ها وجود دارد.

 

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاسم نوده فراهانی در آیین راه اندازی بسیج تخصصی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای به موضوعات اقتصادی و تنظیم بازار اشاره کرد و اظهار داشت: دولت می بایست در تعیین قیمت‌ها و کنترل بازار، به‌ویژه در زمینه برنج، اقدامات هوشمندانه و منطقی انجام دهد تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه در کنترل بازار نیاز به همبستگی، فداکاری، مدیریت هوشمندانه و تلاش برای حفظ منافع ملی نیاز است، به اقدامات اصناف در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: به خاطر مسافرت مردم از تهران به سایر مناطق کشور، سعی کردیم تا مشکلی در کنترل و مدیریت بازار به وجود نیاید.

نوده فراهانی ادامه داد: نیازمند شبکه‌سازی و همکاری همه‌جانبه اصناف در حوزه های مختلف هستیم که این امر به بهره‌برداری منافع ملی و عدالت توزیعی در کشور کمک می کند، در همین زمینه برنامه‌ریزی مشترک با اتحادیه‌ها و نهادهای مختلف برای کنترل و مدیریت بازار ضروری است.

راه اندازی بسیج تخصصی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای

در ادامه این مراسم، سردار غلامرضا حسن‌پور مسئول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به ایران، خدمات بسیجیان و نیروهای مردمی و اصناف بسیار بی‌نظیر بود.

وی افزود: در جنگ اخیر، با اینکه مردم به سمت فروشگاه‌ها و مناطق مختلف کشور از تهران حرکت کردند اما تمام نیازهای مردم در مناطق مختلف شهر تامین شد و هیچ کمبودی در بازار احساس نشد.

مسئول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور عنوان کرد: راه اندازی بسیج تخصصی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای به شبکه‌سازی و همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی بین فروشگاه ها کمک می کند و منجر به برنامه ریزی های مشترک و منسجم در تامین نیازهای مردم می شود.

حسن پور خاطر نشان کرد: در حوزه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها دولت تصمیماتی گرفته که با همکاری اصناف در حال انجام است.

