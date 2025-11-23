پس از برگزار شدن این مراسم، پیکر آن مرحوم در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده می‌شود.

هادی مرزبان، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر صبح امروز به دلیل ابتلا به سرطان لوزالمعده درگذشت

مرزبان متولد ۱۳۲۳ در سبزوار بود و از دهه ۴۰ فعالیت حرفه‌ای در عرصه تئاتر را آغاز کرد. او دانش‌آموخته رشته بازیگری و کارگردانی از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران (۱۳۵۲) و دارای کارشناسی ارشد طراحی و کارگردانی تئاتر از دانشگاه برونل لندن (۱۹۷۹) بود.