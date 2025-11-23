مراسم وداع با پیکر مرحوم هادی مرزبان، کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر روز سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۹صبح درمقابل تالار وحدت انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم وداع با پیکر مرحوم هادی مرزبان، کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر روز سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۹صبح درمقابل تالار وحدت انجام‌ خواهد شد.

پس از برگزار شدن این مراسم، پیکر آن مرحوم در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده می‌شود.

هادی مرزبان، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر صبح امروز به دلیل ابتلا به سرطان لوزالمعده درگذشت

مرزبان متولد ۱۳۲۳ در سبزوار بود و از دهه ۴۰ فعالیت حرفه‌ای در عرصه تئاتر را آغاز کرد. او دانش‌آموخته رشته بازیگری و کارگردانی از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران (۱۳۵۲) و دارای کارشناسی ارشد طراحی و کارگردانی تئاتر از دانشگاه برونل لندن (۱۹۷۹) بود.

۱۴:۵۲ ۰۲ آذر ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه
