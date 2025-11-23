منابع می‌گویند هیئت حماس در قاهره برای بحث در مورد آتش‌بس غزه حضور دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک منبع امنیتی مصری و یک منبع حماس اعلام کردند که هیئت حماس روز یکشنبه برای دیدار با میانجیگران جنگ غزه در قاهره حضور دارد زیرا اسرائیل همچنان به نقض آتش بس ادامه می دهد.

این مقام حماس که نخواست نامش فاش شود، گفت که این هیئت در مورد «نقض مداوم توافق آتش‌بس توسط اسرائیل» بحث خواهد کرد.

مصر، قطر و ایالات متحده در حال میانجیگری بین حماس و اسرائیل بوده‌اند و آتش‌بس را که ماه گذشته به اجرا درآمد، تضمین کرده‌اند.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل مدعی شده بود که ارتش این رژیم روز شنبه پنج عضو ارشد حماس را پس از اعزام یک جنگنده به منطقه غزه تحت کنترل اسرائیل برای حمله به سربازان اسرائیلی در آنجا کشته است.

مقامات بهداشتی در غزه اعلام کرده بودند که حملات هوایی اسرائیل روز شنبه حداقل ۲۰ نفر را به شهادت رسانده است. ارتش روز یکشنبه مدعی شد که یک فرمانده محلی حماس در میان کشته شدگان در حملات روز شنبه بوده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: آتش بس غزه ، حماس
تبادل نظر
