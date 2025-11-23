وزیر امور خارجه ایران از تجارت ۱.۶ میلیارد دلاری با افغانستان در شش ماه گذشته خبر داد و گفت این میزان از حجم مبادلات با تمام کشورهای اروپایی بیشتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، در گفت‌وگو با خبرآنلاین از افزایش چشمگیر حجم تجارت با طالبان خبر داد و تأکید کرد که این میزان از کل تجارت ایران با کشورهای اروپایی بیشتر است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: «ایران باید بر توسعه و گسترش روابط تجاری با طالبان تمرکز کند و استان‌های مرزی می‌توانند در این زمینه نقش محوری ایفا کنند.»

وزیر امور خارجه در پاسخ به نگرانی‌های مربوط به مسائل مرزی نیز اعلام کرد که این موارد در سطح مسئولان محلی قابل حل و فصل است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که روابط تجاری طالبان با پاکستان قطع شده و آنان برای جبران این خلأ به همکاری با ایران روی آورده‌اند.

پیش از این نیز نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، برای بررسی امکان استفاده از بندر چابهار جهت صادرات کالاهای افغانستانی به هند، به ایران سفر کرده بود.

بر اساس آمارهای رسمی، عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، حجم تجارت دو جانبه در شش ماه گذشته را ۱.۶ میلیارد دلار اعلام کرده که این رقم در مقایسه با ۱.۱ میلیارد دلار تجارت با پاکستان در همین بازه زمانی، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.