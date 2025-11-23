شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم در اطلاعیه ای از مردم این استان برای حضور باشکوه در مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم آمده‌است: مردم شریف، آگاه و شهیدپرور استان قم با حضور منسجم در آیین عظیم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام، بر استمرار حرکت پر افتخار مقاومت و عزت ملی تأکید کنند.

اطلاعیه ادامه یافته است: مراسم تشییع، روز دوشنبه سوم آذرماه، ساعت ۸:۳۰ از مقابل مسجد امام حسن عسکری (ع) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) است.

اطلاعیه می افزاید: مکان‌های خاکسپاری شهدای گمنام در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استان قم، بوستان شهیدان زین‌الدین در شهرک شهیدان زین‌الدین و مدرسه علمیه حضرت آمنه(س) در بلوار حکیم می باشد.



