مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: تهران به دلیل بارگذاری‌های فراتر از ظرفیت زیستی، در وضعیت ناترازی شدید اکولوژیک قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عباس نژاد با اشاره به اینکه بیش از ۱۸ درصد جمعیت کشور در استان تهران ساکن هستند، اظهارکرد: ظرفیت زیستی استان کمتر از یک هکتار است، اما ردپای اکولوژیک بین ۲.۵ تا ۳.۵ هکتار محاسبه می‌شود که نشاندهنده آن است که چندین برابر توان محیطی استان برداشت و مصرف انجام می‌شود.

وی افزود: حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی و ۴۵۰ هزار واحد صنفی فعال در استان تهران، بار آلودگی و فشار بر منابع طبیعی استان را به‌شدت افزایش داده‌اند.

 عباس نژاد کاهش کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی، تخریب زیستگاه‌ها، تغییر کاربری‌های گسترده، افزایش پسماند و تشدید پدیده‌هایی مانند فرونشست و خشکسالی از مهم‌ترین پیامد‌های این ناترازی است.

منبع: روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران

برچسب ها: محیط زیست ، آلودگی هوا
