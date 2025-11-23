فرمانده کل انتظامی کشور با گرامیداشت هفته بسیج، حضور مؤثر بسیجیان در عرصه‌های امنیتی، اجتماعی و فرهنگی را سرمایه‌ای ارزشمند برای جمهوری اسلامی ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی هفته بسیج را گرامی داشت، متن پیام به شرح زیر است:

هفته بسیج، یادآور مکتبی است که ایمان، غیرت و مسئولیت‌پذیری را در متن جامعه جاری و ساخته و روح خدمت بی‌منت را تثبیت کرده است.

امروز، بسیج با حضور مؤثر و میدانی خود در عرصه‌های امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و … پشتوانه‌ای عظیم برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقدیر و تشکر از تمامی زحمات این عزیزان، هفته بسیج را به کلیه دلدادگان تفکر و اندیشه نورانی بسیجی تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون شأن را از خداوند منان مسئلت می‌کند.

برچسب ها: سردار رادان ، هفته بسیج
خبرهای مرتبط
سردار شفایی؛
فرهنگ بسیجی سپر دفاعی ملت در جنگ اخیر بود
اجرای ۳۷۰ برنامه در ایرانشهر به مناسبت هفته بسیج
وزیر آموزش‌وپرورش:
کلاس‌های درس، پایگاه ترویج فرهنگِ ایثار و شهادت شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آتش دعوای پدر و پسر دامن مادر را گرفت
ربودن دختر ۳ ساله برای اخاذی از زوج پولدار
اجرای دومین روز طرح زوج یا فرد از درب منزل/ ترافیک پرحجم و سنگین در معابر تهران
شناسایی صد‌ها فضای پناهگاهی در پایتخت
دستگیری ۲۱۶ محکوم فراری
مهدکودک‌ها تعطیل شدند، اما مادران شاغل چه کنند؟
۸۰ درصد آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی مهار شد
۴۹ سورتی پرواز توسط بالگرد‌های هلال‌احمر در حادثه حریق جنگل‌های الیت
اعزام محیط‌بانان تازه‌نفس از چهار استان برای مهار آتش الیت
تمهیدات پلیس راهور تهران بزرگ ویژه مراسم عاشورای فاطمی
آخرین اخبار
سردار رادان: بسیج پشتوانه عظیم امنیت و خدمت بی‌منت است
تهران دچار ناترازی شدید اکولوژیک است
اجرای نمایش تاریک‌ترین کودتا، با روایت دانش‌آموزان در دهه دوم فاطمیه
اجتماع بزرگ فاطمیون «یاس کبود» در دارالمؤمنین تهران برگزار می‌شود
مدارس ابتدایی استان تهران ۴ و ۵ آذر مجازی شد
هلال احمر تا پایان اطفای کامل حریق جنگل‌ها در میدان حاضر است
آمادگی کامل متروی تهران برای خدمات‌رسانی در مراسم تشییع ۱۰۰ شهید گمنام
تمامی میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار تعطیل است
۴۹ سورتی پرواز توسط بالگرد‌های هلال‌احمر در حادثه حریق جنگل‌های الیت
تشدید آلودگی هوای پایتخت/ ۲۰ ایستگاه در وضعیت قرمز
اعزام محیط‌بانان تازه‌نفس از چهار استان برای مهار آتش الیت
دستگیری ۲۱۶ محکوم فراری
ماجرای قطعی سایت کیفیت هوای تهران/ علت اختلاف آمارهای داخلی و جهانی کیفیت هوا چیست؟
برخی مدیران با آغاز پاییز از خواب بیدار و متوجه بحران آلودگی هوا می‌شوند
خدمات‌رسانی ویژه اتوبوسرانی تهران به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۰۰ شهید گمنام
اجتماع امت فاطمی با بازنمایی صحن انقلاب در شرق تهران
ربودن دختر ۳ ساله برای اخاذی از زوج پولدار
چمران: قطعنامه شورای حکام بی‌ارزش است
۸۰ درصد آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی مهار شد
مهدکودک‌ها تعطیل شدند، اما مادران شاغل چه کنند؟
بی‌توجهی مدیران بانکی به تکالیف قانونی، عامل بروز بحران در بانک‌ها
دادستان، محور صیانت از حقوق عامه و کاهش دعاوی است
شناسایی صد‌ها فضای پناهگاهی در پایتخت
آتش دعوای پدر و پسر دامن مادر را گرفت
سامانه ماده ۱۰ و قانون ثبت رسمی معاملات، ستون فقرات مدیریت نوین در حوزه املاک هستند
اجرای دومین روز طرح زوج یا فرد از درب منزل/ ترافیک پرحجم و سنگین در معابر تهران
کاهش ۶۰ درصدی آمار نقاط حادثه خیز معابر ظرف مدت چهار سال
هوای پایتخت همچنان آلوده است
تمهیدات پلیس راهور تهران بزرگ ویژه مراسم عاشورای فاطمی
هوای تهران قرمز شد