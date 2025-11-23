باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی هفته بسیج را گرامی داشت، متن پیام به شرح زیر است:
هفته بسیج، یادآور مکتبی است که ایمان، غیرت و مسئولیتپذیری را در متن جامعه جاری و ساخته و روح خدمت بیمنت را تثبیت کرده است.
امروز، بسیج با حضور مؤثر و میدانی خود در عرصههای امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و … پشتوانهای عظیم برای جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقدیر و تشکر از تمامی زحمات این عزیزان، هفته بسیج را به کلیه دلدادگان تفکر و اندیشه نورانی بسیجی تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون شأن را از خداوند منان مسئلت میکند.