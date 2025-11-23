باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدکاظم موسوی در آیین تحلیف داوران و میانجی‌گران دادگستری گفت: داوری و میانجی‌گری به‌عنوان نهادهای پیشگیرانه و تسهیل‌گر، نقش بی‌بدیلی در کاهش حجم پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی و در نتیجه، تسریع در رسیدگی به سایر پرونده‌ها دارند؛ این امر به ارتقاء شاخص‌های عدالت و رضایت‌مندی مردم می‌انجامد.

وی اضافه کرد: ماهیت نهاد داوری و میانجی‌گری، مبتنی بر عقلانیت، گفت‌وگو و درک متقابل است؛ هدف نهایی در این نهاد، تنها صدور حکم نیست، بلکه التیام بخشیدن به روابط آسیب‌دیده و احقاق حقوق از دست‌رفته در فضایی خارج از تشریفات قضایی است؛ شما زمینه‌ساز تحقق عدالت ترمیمی و اصلاح ذات‌البین هستید.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: داوری و میانجی‌گری با کاستن از طولانی‌شدن فرآیندهای دادرسی، موجب کاهش زمان رسیدگی می‌گردد و این خود گامی بزرگ در جهت خدمات‌رسانی مطلوب به مردم است.

وی خاطرنشان کرد: حضور شما که از صاحب‌نظران و متخصصان حوزه‌های مختلف هستید، این امکان را فراهم می‌آورد که امور به صورت تخصصی، در محیطی کارشناسی شده و با دقتی افزون‌تر مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در پایان با بیان این که دستگاه قضایی استان قم، پشتیبان و حامی جدی داوران و میانجی‌گران خواهد بود، از داوران و میانجیگران خواست تا با رعایت امانت، صداقت و انصاف، در تحقق هرچه بیشتر عدالت و استحکام بخشی به بنیان‌های اجتماعی بکوشند.

این آیین با ادای سوگند توسط داوران و میانجی‌گران به پایان رسید.

منبع:روابط عمومی دادگستری قم