باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- احمد فعله گری از دستیابی به یکی از مهمترین اهداف توسعه زیرساختی استان در حوزه گاز رسانی خبر داد و گفت: ضریب پوشش گازرسانی در بخشهای شهری و روستایی این استان به ۱۰۰ درصد رسیده است.
وی از افزایش هشت هزار و ۸۲۰مشترک جدید به شبکه گاز استان از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه امسال خبر دادو افزود:در حال حاضر ۶۵۷هزارو۲۴۱ مشترک در بخشهای مسکونی، صنعتی و تجاری از خدمات این شرکت بهرهمند هستند.
فعله گری بیان کرد: پیشرفتهای زیرساختی شامل اجرای ۳هزارو۲۲۰ کیلومتر شبکه در بخش شهری، ۹ هزارو۷۱۱ کیلومتر شبکه در بخش روستایی و ۸۰۶ کیلومتر شبکه در بخش صنعتی بوده است.
فعله گری با اشاره به اجرای عملیات گازرسانی به ۳۳ شهر و یک هزار و ۶۶۰ روستا اعلام کرد:در مجموع ۱۳ هزار و ۷۳۷ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان به پایان رسیده است.
وی افزود: این استان از جمله نخستین استانهایی است که به استان سبز تبدیل شده و این دستاورد بیانگر ارتقای عدالت اجتماعی و افزایش سطح رفاه عمومی در منطقه است.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان بر ضرورت حفظ و بهینهسازی مصرف در فصل سرما تأکید کردوگفت:تمامی مشترکین با اجرای دقیق توصیههای فرهنگسازی، به حفظ پایداری شبکه کمک کنند.
وی افزود: شهروندان موظفند دمای رفاه را حداکثر ۲۰ درجه سانتیگراد تنظیم کرده و در مقابل، برای حفظ گرما از لباس گرم در منزل استفاده کنند.
فعله گری گفت:همچنین، تنظیم دمای آب گرم شستشو بر روی ۴۰ درجه و دمای پکیج بین ۵۰ تا ۵۵ درجه الزامی است.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان با اشاره به تأثیر هر درجه کاهش دما در صرفهجویی ۶ درصدی انرژی، بر اهمیت مشارکت در پویش “۲ درجه دمای کمتر” تأکید کردوگفت:با انسداد دریچههای کولر، استفاده از پردههای ضخیم برای درها و پنجرهها، خاموش کردن بخاری در اتاقهای خالی و بلا استفاده، کنار زدن پردهها در روزهای آفتابی و عدم استفاده از شومینه با بازدهی پایین مصرف گاز را کاهش دهند و با تعهد بالا از هدررفت آن پیشگیری کنند.