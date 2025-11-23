باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز یکشنبه ۲ آذرماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|خودرو
|قیمت به تومان
|پژو پارس XU7P 1403
|۹۹۵،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار
|
۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار
|۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۷ دندهای TU5- ۱۴۰۳- ایرانخودرو - بازار
|۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۲۶۵،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار
|۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
|رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار
|۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۲۹۵،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایرانخودرو - بازار
|۱،۳۷۵،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۱۷۵،۰۰۰،۰۰۰
|ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۲۸۵،۰۰۰،۰۰۰
|اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار
|۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار
|۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰
|ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار
|۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰
|سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۰۱۵،۰۰۰،۰۰۰
|آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار
|۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰