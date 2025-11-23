محمودزاده گفت: آمادگی تسریع در صدور مجوزهای مربوط به مدارس مهارتی را داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان _ احمد محمودزاده روز یکشنبه در آیین افتتاحیه دهکده مهارتی سما غرب کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان اظهار کرد: آموزش و پرورش مهم ترین نهاد فرهنگی و اجتماعی کشور و نقش بی بدیل در تولید ثروت و آینده جامعه دارد.

وی ادامه داد: براساس بیانیه گام دوم انقلاب اصلی ترین و بزرگترین سرمایه کشور نیروی انسانی متخصص است و آینده کشور توسط معلم و دانش آموزان معماری و طراحی می‌شود که اگر معماری خوب انجام شود و معلم حضوری ثمر بخش داشته باشد مولفه نیروی انسانی متخصص تربیت می شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی افزود: همانطور که مقام معظم رهبری می فرمایند قدرت علمی، اقتدار، قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی می آفریند و برهمین اساس امروز دشمن مکان‌های علمی و دانشمندان ما را رصد می‌کند و از قدرت علمی کشور واهمه دارد.

محمودزاده ادامه داد: در طول مسیر انقلاب این قدرت علمی موجب شده در همه حوزه ها پیشرفت کنیم که امکان پیروزی دشمن وجود نداشته باشد.

وی اظهار کرد: احداث مدارس حیات طیبه باید تداوم یابد و با طراحی خوب در کشور راه اندازی شود، دانش آموزان از ابتدا در فضایی با همه تجهیزات به روز و معلمان متخصص تربیت شوند.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در ادامه خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه آموختیم جنگ های امروزی برپایه های علم و فناوری است و تولید علم و نیروی انسانی با مدیریت مطلوب اقتدار علمی را به ارمغان می‌آورد.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: آموزش فنی و حرفه ای از طریق تربیت نیروهای ماهر نقش اساسی در تربیت نیروهای انسانی کارآمد برای بخش‌های مختلف را دارد و از این طریق زمینه اشتغال فراهم و بیکاری ریشه کن می شود.

محمودزاده ادامه داد: در کنار تربیت نیروی انسانی باید زمینه تاسیس بنگاه‌های کوچک اقتصادی فراهم شود و همسویی بیشتر با نیازهای بازار کار وجود داشته‌ شود.

وی اظهار کرد: هنرستان‌های فنی به دلیل بازدهی خوب و آموزش در کوتاه ترین زمان نسبت به دانشگاه ها مزیت دارند.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: توسعه آموزش‌ها و زیرساخت‌ در قالب هنرستان‌ها دیده شده است و همچنین زمینه ادامه آموزش‌های هنرستانی در دانشگاه ها پیش بینی شده است.

محمودزاده ادامه داد: این آموزش‌ها زمانی اثربخش است که همسو با نیاز بازار باشد و باید بازنگری رشته ها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه کارگاه های هنرستان ها باید به تجهیزات کارگاهی متناسب و بروز و ابزارهای کاربردی مجهز شوند همچنین ردیف بودجه ای به این موضوع اختصاص یابد،افزود:‌ تامین نیروی انسانی متخصص، کارآمد و آموزش دیده برای آموزش هنرستان ها از دیگر دغدغه های این عرصه است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: انتخاب هنرجویان باید براساس انگیزه قوی، استعداد دانش آموزی، هدایت شغلی، علایق و انگیزه باشد تا منجر به اشتغال شود.

منبع ایرنا