محمودزاده گفت: آمادگی تسریع در صدور مجوزهای مربوط به مدارس مهارتی را داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان _ احمد محمودزاده روز یکشنبه در آیین افتتاحیه دهکده مهارتی سما غرب کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان اظهار کرد: آموزش و پرورش مهم ترین نهاد فرهنگی و اجتماعی کشور و نقش بی بدیل در تولید ثروت و آینده جامعه دارد.

وی ادامه داد: براساس بیانیه گام دوم انقلاب اصلی ترین و بزرگترین سرمایه کشور نیروی انسانی متخصص است و آینده کشور توسط معلم و دانش آموزان معماری و طراحی می‌شود که اگر معماری خوب انجام شود و معلم حضوری ثمر بخش داشته باشد مولفه نیروی انسانی متخصص تربیت می شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی افزود: همانطور که مقام معظم رهبری می فرمایند قدرت علمی، اقتدار، قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی می آفریند و برهمین اساس امروز دشمن مکان‌های علمی و دانشمندان ما را رصد می‌کند و از قدرت علمی کشور واهمه دارد.

محمودزاده ادامه داد: در طول مسیر انقلاب این قدرت علمی موجب شده در همه حوزه ها پیشرفت کنیم که امکان پیروزی دشمن وجود نداشته باشد.

وی اظهار کرد: احداث مدارس حیات طیبه باید تداوم یابد و با طراحی خوب در کشور راه اندازی شود، دانش آموزان از ابتدا در فضایی با همه تجهیزات به روز و معلمان متخصص تربیت شوند.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در ادامه خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه آموختیم جنگ های امروزی برپایه های علم و فناوری است و تولید علم و نیروی انسانی با مدیریت مطلوب اقتدار علمی را به ارمغان می‌آورد.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: آموزش فنی و حرفه ای از طریق تربیت نیروهای ماهر نقش اساسی در تربیت نیروهای انسانی کارآمد برای بخش‌های مختلف را دارد و از این طریق زمینه اشتغال فراهم و بیکاری ریشه کن می شود.

محمودزاده ادامه داد: در کنار تربیت نیروی انسانی باید زمینه تاسیس بنگاه‌های کوچک اقتصادی فراهم شود و همسویی بیشتر با نیازهای بازار کار وجود داشته‌ شود.

وی اظهار کرد: هنرستان‌های فنی به دلیل بازدهی خوب و آموزش در کوتاه ترین زمان نسبت به دانشگاه ها مزیت دارند.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: توسعه آموزش‌ها و زیرساخت‌ در قالب هنرستان‌ها دیده شده است و همچنین زمینه ادامه آموزش‌های هنرستانی در دانشگاه ها پیش بینی شده است.

محمودزاده ادامه داد: این آموزش‌ها زمانی اثربخش است که همسو با نیاز بازار باشد و باید بازنگری رشته ها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه کارگاه های هنرستان ها باید به تجهیزات کارگاهی متناسب و بروز و ابزارهای کاربردی مجهز شوند همچنین ردیف بودجه ای به این موضوع اختصاص یابد،افزود:‌ تامین نیروی انسانی متخصص، کارآمد و آموزش دیده برای آموزش هنرستان ها از دیگر دغدغه های این عرصه است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: انتخاب هنرجویان باید براساس انگیزه قوی، استعداد دانش آموزی، هدایت شغلی، علایق و انگیزه باشد تا منجر به اشتغال شود.

منبع ایرنا

برچسب ها: مدارس ، آموزش و پرورش
خبرهای مرتبط
واژگونی خودروی سرویس مدرسه در نهاوند ۶ مصدوم برجا گذاشت
ساعت کار مدارس همدان به روال عادی برگشت
آلودگی هوا مدارس نوبت بعدازظهر همدان را به تعطیلی کشاند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.