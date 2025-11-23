باشگاه خبرنگاران جوان - احمد منتظری مدیرکل دفتر نظارت بر کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور در باره عملکرد شبکه پایش کیفیت آب شرب در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ ادامه داد: برای ارتقای سلامت آب شرب در ۱۴۲۱ شهر و ۳۸ هزار روستای زیر پوشش، مجموعهای گسترده و منسجم از آزمونهای کلرسنجی، میکروبی و کدورتسنجی انجام شده است که نقش مهمی در کنترل لحظهای کیفیت آب و پیشگیری از هرگونه آلودگی دارد.
وی افزود: بر اساس جمعبندی عملکرد نیمسال اول، در بخش کلرسنجی ۱.۴ میلیون مورد در شهرها و ۹.۴ میلیون مورد در روستاها اجرا شده است و تعداد آزمونهای میکروبی به ترتیب ۶۰ هزار مورد در شهرها و ۲۳۰ هزار مورد در روستاها بوده است.
منتظری خاطرنشان کرد: در حوزه پایش کدورت نیز ۱.۳۵ میلیون آزمون در مناطق شهری و ۹.۶ میلیون آزمون در مناطق روستایی انجام شده که نشاندهنده گستره فعالیت کارشناسان بهداشت آب و حساسیت مجموعه نسبت به کیفیت آب شرب مردم است.
مدیرکل دفتر نظارت بر کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور با تاکید بر اهمیت این حجم از پایش منظم گفت: تداوم نمونهبرداری گسترده و تحلیل آزمایشگاهی، ستون اصلی تأمین آب شرب سالم و پایدار برای مردم در اقصی نقاط کشور است و نقش تعیینکنندهای در ارتقای شاخصهای بهداشت آب و اطمینان از سلامت منابع تأمین و شبکههای توزیع ایفا میکند.
منبع: وزارت نیرو