تابلوی «وداع آخر» که روایتی تصویری از آخرین دیدار حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، در زمان غسل دادن پیکر پاک دختر پیغمبر است با حضور هنرمندان عرصه تجسمی در حوزه هنری رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تابلوی «وداع آخر» اثر هنرمند جوان‌ محمدعلی نادری با همت مرکز هنرهای تجسمی، با حضور جمعی از هنرمندان در نگاه‌خانه حوزه هنری رونمایی شد.

در حاشیه این مراسمِ رونمایی که در آستانه فرارسیدن شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد، محمد علی نادری خالق این‌ اثر هنری گفت: تابلوی نقاشی «وداع آخر» تصویری از آخرین لحظات غسل و کفن کردن حضرت فاطمه زهرا(س) توسط همسر ایشان حضرت علی (ع) است.

وی گفت: حدود دو ماه و نیم برای خلق این تابلو زمان صرف شد تا این اثر با تکنیک رنگ روغن در ابعاد ۱۰۰ در ۱۵۰ سانتی متر تولید شود.

این هنرمند جوان گفت: ایده اولیه نقاشی «وداع آخر» را به صورت خطی اجرا کردم و در ادامه با ترکیب‌بندی و بحث‌های هنری، اثر را با دیدگاهی منحصر به خود، خلق کردم.

منبع: حوزه هنری

