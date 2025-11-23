دو فروند هواپیمای آب‌پاش و یک فروند هلیکوپتر اطفای حریق از کشور ترکیه جهت سوخت‌گیری، وارد ایران شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ظهر امروز دو فروند هواپیما و یک فروند هلیکوپتر ویژه اطفای حریق از کشور ترکیه وارد ایران شدند تا بعد از سوخت‌گیری و دریافت دستورات سازمان مدیریت بحران کشور، در مهار آتش‌سوزی جنگل‌های الیت چالوس مشارکت کنند.

این تیم هوایی شامل دو فروند هواپیمای آب‌پاش AT-۸T و یک فروند هلیکوپتر تربو ملخی H۶۰ با ظرفیت آبگیری بیش از ۳ هزار لیتر هستند که پس از سوخت‌گیری در اردبیل، به‌سوی منطقه الیت اعزام خواهند شد.

این هواپیما‌ها توانایی قابل توجهی در فرود و برخاست در باند‌های کوتاه و همچنین برداشت آب از سطح دریا و دریاچه دارند و یکی از آنها، مناسب برای حریق‌های جنگل، مرتع و مناطق صعب‌العبور است.

کیومرث سفیدی مدیرکل حفاظت محیط زیست اردبیل، به همراه جمعی از مسئولان این استان با حضور در محوطه فرودگاه از این تیم پروازی استقبال کردند.

منبع: سازمان حفاظت محیط زیست

برچسب ها: سازمان حفاظت محیط زیست ، هواپیمای آب پاش
