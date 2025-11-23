رئیس سازمان بورس گفت: مأموریت اصلی بازار سرمایه، نقش‌آفرینی در رشد اقتصادی کشور است و تحقق این رشد، نیازمند تقویت تاب‌آوری و نوآوری در ساختار بازار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در مراسم اختتامیه همایش سالانه بازار سرمایه، بر مأموریت اصلی بازار سرمایه در نقش‌آفرینی برای رشد اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: تحقق این رشد نیازمند تقویت تاب‌آوری و نوآوری در ساختار بازار است. 

صیدی در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از مجلس و دولت، خاطرنشان کرد: قانون بازار سرمایه نتیجه زحمات تیمی بود که در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ شکل گرفت و با پیگیری‌های بعدی، به مرحله اجرا رسید. 

او با اشاره به مباحث مطرح‌شده در پنل‌های تخصصی همایش افزود: این دو روز فرصتی مغتنم برای یادگیری و تبادل تجربه بود تا سازمان بورس بتواند در مواجهه با چالش‌های موجود، مسیر بهتری برای پیشبرد وظایف خود انتخاب کند. 

رئیس سازمان بورس همچنین با بیان اینکه حدود ۱۲۰۰ نهاد مالی در بازار سرمایه کشور فعال هستند، گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها، صندوق‌ها، شرکت‌های تأمین سرمایه و کارگزاری‌ها، به ایفای نقش مؤثر در تشکیل سرمایه که مقدمه رشد اقتصادی است، مشغولند. 

او به عملکرد بازار در شرایط بحرانی اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: در ۱۲ روز پرتنش اخیر، بازار سرمایه آزمون موفقی از تاب‌آوری را پشت سر گذاشت. با وجود بروز تنش در چند روز ابتدایی و خروج اندک سرمایه، منابع دوباره به بازار بازگشت و امروز شاهد رشد مجدد بازار هستیم. 

صیدی ادامه داد: برنامه ما برای چهار ماه آینده، بزرگ‌تر کردن بازار از طریق افزایش عرضه‌های اولیه و توسعه تأمین مالی تولید از بستر بازار سرمایه است. 

او همچنین به محدودیت منابع بانکی برای توسعه بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در گذشته حدود ۵۰ درصد تسهیلات دریافتی صرف سرمایه در گردش و ۵۰ درصد صرف توسعه می‌شد، اما اکنون گاهی کل تسهیلات نیز کفاف سرمایه در گردش را نمی‌دهد. در نتیجه، دست بنگاه‌ها برای توسعه از نظر مالی تنگ شده و این خلأ باید از طریق بازار سرمایه جبران شود. 

رئیس سازمان بورس بازگشت اعتماد به بازار سرمایه را نشانه‌ای مثبت دانست و گفت: همکاری نهاد‌های مالی و تلاش‌های صورت‌گرفته، به رشد نسبتاً خوب بازار منجر شده و امید داریم شاهد حضور گسترده‌تر فعالان در ماه‌های آینده باشیم. 

او همچنین از ثبت اول آذرماه به عنوان سال‌روز تصویب قانون بازار سرمایه در تقویم رسمی کشور خبر داد و گفت: از امسال مقرر شده همایش بازار سرمایه هر سال برگزار شود تا ضمن ارائه گزارش عملکرد یک‌ساله، برنامه‌های آینده نیز ترسیم شود. 

صیدی در ادامه به آغاز یک اقدام مشترک میان نهادهایی، چون کانون کارشناسان رسمی تهران و سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات تاریخی اقتصاد و بازار مالی کشور، موضوع ارزش‌گذاری دارایی‌هاست. با استفاده از استاندارد‌های بین‌المللی ارزش‌گذاری (IVS)، در مسیر تدوین بیش از ۱۰ استاندارد مشخص حرکت خواهیم کرد تا میزان تنش و ابهام در این حوزه به حداقل برسد. 

او همچنین به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد و افزود: قوانین مربوط به این حوزه از اوایل دهه ۸۰ در کشور تصویب شده و ساختار‌های اجرایی آن در بازار سرمایه فعال است، اما به‌دلیل ضعف در تبیین و اطلاع‌رسانی، در سطح جهانی کم‌تر دیده شده است. به زودی گواهی‌های مرتبط رونمایی خواهد شد. 

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
رشد بیش از ۵۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه در روز سبز شاخص‌ها
۳۰۰ هزار لیتر بنزین ویژه امروز در بورس انرژی ایران عرضه و کشف قیمت شد+ جزئیات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گام اول واردات بنزین سوپر برداشته شد/ دریافت بنزین سوپر بدون کارت سوخت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ آذرماه ۱۴۰۴
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۲ درصد+ جدول
خلف وعده بانک مرکزی برای اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام جهت خرید جهیزیه
دامنه آتش در الیت کنترل شده است/اطفا کامل آتش سوزی تابع شرایط جوی
۳۰۰ هزار لیتر بنزین ویژه امروز در بورس انرژی ایران عرضه و کشف قیمت شد+ جزئیات
بنزین سوپر وارداتی امروز در بورس انرژی عرضه می‌شود
عرضه خودرو در بورس کالا کل زیان انباشته ایران خودرو را جبران می‌کرد
۷۵ هزار واحد تحویل شد، ۷۵ هزار واحد دیگر در راه است+عکس
اعتبارات ۴۰ همتی برای تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور
آخرین اخبار
برنامه سازمان بورس برای چهار ماه آینده مشخص شد/ مأموریت اصلی بازار سرمایه، نقش‌آفرینی در رشد اقتصادی کشور
کیفیت آب مصرفی مردم چگونه است؟
مشمولیت مالیاتی سود ناشی از بنگاهداری و سود سهام بانک‌ها در سال شناسایی درآمد
کمبود کالایی در بازار مصرفی کشور وجود ندارد
آغاز اصلاحات بنیادین در تامین مسکن زوج‌های جوان
۳۰۰ هزار لیتر بنزین ویژه امروز در بورس انرژی ایران عرضه و کشف قیمت شد+ جزئیات
ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه در روز سبز شاخص‌ها
کشور کم‌بارش‌ترین پاییز ۵۸ سال اخیر را سپری می‌کند/ موجودی سد‌ها به یک‌سوم ظرفیت رسید
رشد بیش از ۵۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
۷۵ هزار واحد تحویل شد، ۷۵ هزار واحد دیگر در راه است+عکس
پذیرش هزینه خرید دارو‌های امحاءشده دارای تاییدیه مراجع نظارتی به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی
عرضه خودرو در بورس کالا کل زیان انباشته ایران خودرو را جبران می‌کرد
شفافیت، کارایی و انصاف محصول یک معماری صحیح در هسته معاملات بازار سرمایه
اثر واگذاری توزیع نهاده‌های دامی به پشتیبانی امور دام چیست؟
دامنه آتش در الیت کنترل شده است/اطفا کامل آتش سوزی تابع شرایط جوی
مهار سوداگری در بازار مسکن از طریق تکمیل سامانه املاک و اسکان
مدیریت فشار آب در تهران ادامه دارد
کاهش ۸۱ درصدی ریزش‌های جوی در سال آبی جاری
تاپایان سال تاکسی‌های برقی جایگزین خودرو‌های فرسوده می‌شود/ اسقاط ۴۸ هزار دستگاه خودرو
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ آذرماه ۱۴۰۴
تحویل ۷۰ شناور دریایی تا پایان سال/ ظرفیت فعلی بنادر به ۳۰۰ میلیون تن رسید+ فیلم
دولت به دنبال تک‌نرخی کردن ارز در اهداف بلندمدت است
اعتبارات ۴۰ همتی برای تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور
شیوع بیماری تب برفکی عامل اصلی التهاب بازار لبنیات
بازار گوجه فرنگی به زودی متعادل می شود
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۲ درصد+ جدول
بنزین سوپر وارداتی امروز در بورس انرژی عرضه می‌شود
خلف وعده بانک مرکزی برای اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام جهت خرید جهیزیه
گام اول واردات بنزین سوپر برداشته شد/ دریافت بنزین سوپر بدون کارت سوخت
افزایش غلظت آلاینده‌های جوی تا اواسط هفته