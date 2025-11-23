فرمانده کل انتظامی کشور بر ضرورت نوسازی ناوگان زرهی و توسعه توان تولید داخلی برای ارتقای امنیت مرزها، تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا رادان در «آیین الحاق تجهیزات زمینی و هوایی به فرماندهی مرزبانی فراجا» با بیان اینکه طی سالهای اخیر هیچگاه احساس کمبود یا مانع در پشتیبانی مأموریتها نداشتهایم، گفت: مجموعه آماد و پشتیبانی فراجا همواره با تلاش شبانهروزی، خلاقیت و مدیریت جهادی، بهویژه در شرایط سخت و جنگی، پشتیبان مطمئن عملیاتهای پلیس بوده و بدون ایجاد فشار یا درخواستهای اضافه از فرماندهی، مأموریتها را دقیق، سریع و بیحاشیه انجام داده است.
وی افزود: در دوران جنگ ۱۲روزه، با وجود تهدیدها و سختیها، بهترین پشتیبانی را شاهد بودیم و در صورت هدفگیری دشمن، پشتیبانی بلافاصله وارد عمل میشد و بدون نیاز به دستور، تجهیزات لازم از جمله آمبولانسها و خودروهای عملیاتی را تأمین میکرد.
فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به نقش تعیینکننده پشتیبانی در موفقیت عملیاتها خاطرنشان کرد: وقتی پشتیبانی موفق نباشد، عملیات هم موفق نخواهد بود. هنر پشتیبانی این است که قبل از درخواست فرماندهی مشکل را تشخیص دهد و نیاز را برطرف کند. این همان حکمرانی لجستیکی است که باید مبتنی بر پیشدستی، تشخیص دقیق و پایداری مأموریتها باشد.
وی همچنین خواستار برنامهریزی دقیق برای بهکارگیری خودروهای زرهی و ضدگلوله در مناطق عملیاتی شد و گفت: اختصاص تجهیزات یک مرحله است؛ مهمتر از آن، نحوه و محل بهکارگیری آنهاست تا پوشش کامل مأموریتهای مرزبانی و انتظامی فراهم شود.
ضرورت نوسازی ناوگان زرهی و توسعه توان تولید داخلی برای ارتقای امنیت مرزها
فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر اینکه افزایش توان تحرک و حفاظت نیروهای عملیاتی در مرزها و مناطق درگیر، یک ضرورت اجتنابناپذیر است، بر توسعه تولید داخلی خودروهای زرهی و ضدگلوله تأکید کرد.
سردار رادان گفت: در یکی از عملیاتها، یک خودروی ضدگلوله یوز با وجود اصابت چندین گلوله، جان بیش از ۱۰ نفر از نیروها را نجات داد که نشان میدهد تجهیز یگانها به خودروهای زرهی چقدر در کاهش تلفات مؤثر است و نیروهای ما نباید با خودروهای سبک مانند سمند وارد کمین شوند؛ این تجهیزات باید همدیگر را پوشش بدهند و نظام توزیع آنها باید دقیق و مأموریتمحور باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای دانشبنیان و توان فراجا برای ورود به عرصه تولید گفت: میتوان یک خط تولید مشترک برای خودروهای زرهی و ضدگلوله ایجاد کرد؛ کاری که هم مقرونبهصرفه است و هم امنیت ما را پایدار میکند. سهمبندی در تولید میتواند بین مرزبانی، یگان ویژه، بنیاد تعاون و حتی کارکنان تعریف شود تا هم نفع سازمانی ایجاد شود و هم انگیزه توسعه افزایش یابد.
به هیچوجه نمیتوانیم نیاز کشور را از طریق واردات خودروهای زرهی تأمین کنیم
فرمانده کل انتظامی کشور تأکید کرد: به هیچوجه نمیتوانیم نیاز کشور را از طریق واردات خودروهای زرهی تأمین کنیم، اما یقیناً میتوانیم با تکیه بر توان داخلی این نیاز را برطرف کنیم. فرآیند مقاومسازی خودروهای موجود نیز باید تا زمان راهاندازی خط تولید ملی ادامه یابد.
سردار رادان با گلایه از تأمین نشدن کامل اعتبارات مورد نیاز گفت: این منابع را از هزینههای ضروری نمیتوان کم کرد. انتظار داریم این بودجه بهصورت واقعی و با نگاه حمایتی تخصیص پیدا کند تا روند نوسازی تجهیزات عملیاتی شتاب بگیرد.
وی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به حوزه دریایی تأکید کرد و افزود: الحاقهای آینده باید بیشتر در حوزه دریایی انجام شود. اگر حتی تعداد محدودی خودرو کنار گذاشته شود و بهجای آن شناور تهیه کنیم، تأثیر آن بر تحرک عملیاتی چند برابر خواهد بود. هرچند در سالهای اخیر دو مرحله تجهیز دریایی انجام شده، اما هنوز کافی نیست و نیاز به تقویت جدی داریم.
سردار رادان از تلاش فرماندهان مرزبانی و مسئولان آماد و پشتیبانی قدردانی و بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای دستیابی به یک ناوگان زرهی و دریایی کامل و متناسب با تهدیدات تأکید کرد.
مرزبانی باید جهش عددی در شاخصهای عملیاتی داشته باشد / توقف تکرار ساختارها و ایجاد مراکز مشترک لجستیکی
فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر ضرورت تحول فوری در شاخصهای مرزبانی و ایجاد هماهنگی کامل میان یگانهای عملیاتی، بر پایاندادن به موازیکاریها و طراحی یک نظام مشترک پشتیبانی تأکید کرد.
سردار رادان با بیان اینکه سازمان باید بلافاصله پس از الحاق تجهیزات جدید تغییر محسوس پیدا کند، گفت: تجهیزات باید اثر خود را در میدان نشان بدهد.
وی با انتقاد از موازیکاری در بخشهای پشتیبانی و خدماتی گفت: باید یک مرکز مشترک لجستیک در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان داشته باشیم تا همه یگانها-مرزبانی، دریابانی، تکاور و انتظامی-از آن بهرهمند شوند.
سردار رادان با تقدیر از تلاشهای مجموعه آماد و پشتیبانی گفت: شما سربازان گمنام موفقیتهای فراجا هستید. بسیاری از مردم فقط دست روی ماشه سرباز را میبینند، اما نمیدانند که پشت این عملیات، شبهای طولانی تلاش شما قرار دارد. هر لحظهای که از ریخته شدن یک قطره خون جلوگیری کردهاید، نزد خداوند محفوظ است.
وی همچنین خطاب به مسئولان پشتیبانی افزود: از غفلتهای اداری دوری کنید، مسیرها را پیچیده نکنید. نوآوری، گردش کار چابک و خلاقیت باید محور عمل شما باشد. مرکزیت پشتیبانی باید با نگاه نوین و یکپارچه شکل بگیرد و این اقدام از فردا باید آغاز شود.
فرمانده کل انتظامی کشور در پایان با تقدیر از فرماندهی مرزبانی، فرماندهی یگانهای ویژه فراجا و مدیران آماد و پشتیبانی و کارکنان تلاشگر این حوزه گفت: انشاءالله همه شما در مسیر خدمت موفق و عاقبتبهخیر باشید.
ارتقای توان عملیاتی ناجا با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و دانشبنیانها
سردار رادان در حاشیه مراسم الحاق تجهیزات وخودرو به فرماندهی مرزبانی فراجا با اشاره به محدودیتهای مالی و تأمین منابع گفت: اگرچه در زمینه تأمین تجهیزات با برخی مشکلات مواجه هستیم، اما نگاه ما فقط به خارج نیست و از ظرفیت نیروهای فنی خودمان و مجموعههای دانشبنیان بهره گرفتهایم.
وی افزود: حتی بخشی از خودروهای سواری مانند دنا توسط متخصصان داخلی ما ارتقا یافته تا امنیت بیشتری در مأموریتها ایجاد شود.
فرمانده کل انتظامی کشور افزود: درخواستهایی در حوزه بودجه برای تقویت بنیه انتظامی ارائه شده و امیدواریم با تخصیص مناسب، روند نوسازی تجهیزات سرعت بیشتری پیدا کند.
وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در حوزه توان تحرک نسبت به گذشته ارتقای قابل توجهی داشتهایم و این میزان در بخشهای مختلف از ۱۲ تا ۲۰ و حتی ۲۵ درصد افزایش یافته است.
سردار رادان با اشاره به نیازهای ویژه مناطق عملیاتی بهویژه سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تا وضعیت مطلوب فاصله داریم، اما افزایش توان تحرک، بخشی از این فاصله را کاهش داده است.
وی همچنین از موافقت رئیسجمهور با طرح پلیس برای توسعه پایش جادهای و شهری توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: به رئیسجمهور پیشنهاد دادیم که بخش خصوصی با رعایت استانداردهای پلیس نسبت به نصب دوربینهای نظارتی در شهرها و جادهها اقدام کند و هزینهها از محل تراکنشها به آنها پرداخت شود. خوشبختانه این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفته و پس از تصویب سهم پیشنهادی توسط سازمان برنامه و بودجه، اجرای آن آغاز خواهد شد.
عالیترین مقام انتظامی کشور تأکید کرد: با اجرای این طرح، جهشی بزرگ در پایش ناوگان مسافربری، کنترل سرعت و کاهش تخلفات رخ خواهد داد و بهتبع آن، تصادفات و تلفات جادهای نیز کاهش محسوسی خواهد داشت.
فرمانده کل انتظامی در پاسخ به پرسشی درباره میزان افزایش تجهیزات و دوربین البسه نسبت به سال گذشته، گفت: باتوجه به محدودیتهای بودجه، افزایش داشتهایم؛ اما نه به اندازهای که انتظار ما و مردم بوده است.
منبع: پلیس