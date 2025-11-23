کارشناس اقتصادی گفت: با اجرای طرح نشاندار کردن مالیات از سال گذشته علاوه بر شفافیت مالیاتی شاهد اتمام پروژه های نیمه تمام در این بخش هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- طرح نشاندار کردن مالیات یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی است که نقش بسیار مؤثری در افزایش اعتماد مؤدیان مالیاتی دارد. با توجه به اینکه این طرح از سال گذشته آغاز شده، موجب شده است که زمینه برای اجرا و اتمام بخش عمده‌ای از پروژه‌های عمرانی و نیمه‌تمام فراهم شود.

حسین منصوری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه طرح نشاندار کردن مالیات یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مالیاتی کشور به شمار می‌رود و تا به امروز توانسته بخش عمده‌ای از پروژه‌ها در حوزه‌های عمرانی و بهداشتی را به اتمام برساند، افزود: طبق آخرین آمارهای اعلام‌شده، در سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد ریال در قالب طرح‌های گوناگون در کل کشور تأمین اعتبار شده است.

او بیان کرد: در سال گذشته حدود ۹۰۰ طرح نشاندار در حوزه مالیاتی شناسایی شدند که رقمی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال برای اتمام این پروژه‌ها هزینه شده است.

وی همچنین گفت: اینکه مردم و به‌ویژه کسبه و اصناف بتوانند به دلخواه خود محل هزینه‌کرد مالیات‌هایشان را تعیین کنند، موضوعی بسیار مهم و قابل‌قبول است. استقبال مردمی در شهرها و بخش‌های مختلف کشور نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن این طرح است که جزئیات آن توسط دولت مصوب شده است.

او افزود: طبق مصوبه هیأت دولت، هر سال یک درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی کشور می‌تواند نشاندار شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح نقشی بسیار مؤثر در برقراری عدالت دارد، گفت: با اجرای آن، اعتماد مؤدیان بازگشته و شاهد بهبود وضعیت پرداخت مالیاتی آنان خواهیم بود.