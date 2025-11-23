کارشناس اقتصادی گفت: با اجرای طرح نشاندار کردن مالیات از سال گذشته علاوه بر شفافیت مالیاتی شاهد اتمام پروژه های نیمه تمام در این بخش هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- طرح نشاندار کردن مالیات یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی است که نقش بسیار مؤثری در افزایش اعتماد مؤدیان مالیاتی دارد. با توجه به اینکه این طرح از سال گذشته آغاز شده، موجب شده است که زمینه برای اجرا و اتمام بخش عمده‌ای از پروژه‌های عمرانی و نیمه‌تمام فراهم شود.

حسین منصوری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه طرح نشاندار کردن مالیات یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مالیاتی کشور به شمار می‌رود و تا به امروز توانسته بخش عمده‌ای از پروژه‌ها در حوزه‌های عمرانی و بهداشتی را به اتمام برساند، افزود: طبق آخرین آمارهای اعلام‌شده، در سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد ریال در قالب طرح‌های گوناگون در کل کشور تأمین اعتبار شده است.

او بیان کرد: در سال گذشته حدود ۹۰۰ طرح نشاندار در حوزه مالیاتی شناسایی شدند که رقمی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال برای اتمام این پروژه‌ها هزینه شده است.

وی همچنین گفت: اینکه مردم و به‌ویژه کسبه و اصناف بتوانند به دلخواه خود محل هزینه‌کرد مالیات‌هایشان را تعیین کنند، موضوعی بسیار مهم و قابل‌قبول است. استقبال مردمی در شهرها و بخش‌های مختلف کشور نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن این طرح است که جزئیات آن توسط دولت مصوب شده است.

او افزود: طبق مصوبه هیأت دولت، هر سال یک درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی کشور می‌تواند نشاندار شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح نقشی بسیار مؤثر در برقراری عدالت دارد، گفت: با اجرای آن، اعتماد مؤدیان بازگشته و شاهد بهبود وضعیت پرداخت مالیاتی آنان خواهیم بود.

برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی
خبرهای مرتبط
مشمولیت مالیاتی سود ناشی از بنگاهداری و سود سهام بانک‌ها در سال شناسایی درآمد
کاهش و حذف خطا‌های انسانی از طریق اجرای صورتحساب الکترونیکی
پذیرش هزینه خرید دارو‌های امحاءشده دارای تاییدیه مراجع نظارتی به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گام اول واردات بنزین سوپر برداشته شد/ دریافت بنزین سوپر بدون کارت سوخت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ آذرماه ۱۴۰۴
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۲ درصد+ جدول
خلف وعده بانک مرکزی برای اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام جهت خرید جهیزیه
دامنه آتش در الیت کنترل شده است/اطفا کامل آتش سوزی تابع شرایط جوی
۳۰۰ هزار لیتر بنزین ویژه امروز در بورس انرژی ایران عرضه و کشف قیمت شد+ جزئیات
بنزین سوپر وارداتی امروز در بورس انرژی عرضه می‌شود
عرضه خودرو در بورس کالا کل زیان انباشته ایران خودرو را جبران می‌کرد
۷۵ هزار واحد تحویل شد، ۷۵ هزار واحد دیگر در راه است+عکس
اعتبارات ۴۰ همتی برای تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور
آخرین اخبار
برنامه سازمان بورس برای چهار ماه آینده مشخص شد/ مأموریت اصلی بازار سرمایه، نقش‌آفرینی در رشد اقتصادی کشور
کیفیت آب مصرفی مردم چگونه است؟
مشمولیت مالیاتی سود ناشی از بنگاهداری و سود سهام بانک‌ها در سال شناسایی درآمد
کمبود کالایی در بازار مصرفی کشور وجود ندارد
آغاز اصلاحات بنیادین در تامین مسکن زوج‌های جوان
۳۰۰ هزار لیتر بنزین ویژه امروز در بورس انرژی ایران عرضه و کشف قیمت شد+ جزئیات
ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه در روز سبز شاخص‌ها
کشور کم‌بارش‌ترین پاییز ۵۸ سال اخیر را سپری می‌کند/ موجودی سد‌ها به یک‌سوم ظرفیت رسید
رشد بیش از ۵۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
۷۵ هزار واحد تحویل شد، ۷۵ هزار واحد دیگر در راه است+عکس
پذیرش هزینه خرید دارو‌های امحاءشده دارای تاییدیه مراجع نظارتی به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی
عرضه خودرو در بورس کالا کل زیان انباشته ایران خودرو را جبران می‌کرد
شفافیت، کارایی و انصاف محصول یک معماری صحیح در هسته معاملات بازار سرمایه
اثر واگذاری توزیع نهاده‌های دامی به پشتیبانی امور دام چیست؟
دامنه آتش در الیت کنترل شده است/اطفا کامل آتش سوزی تابع شرایط جوی
مهار سوداگری در بازار مسکن از طریق تکمیل سامانه املاک و اسکان
مدیریت فشار آب در تهران ادامه دارد
کاهش ۸۱ درصدی ریزش‌های جوی در سال آبی جاری
تاپایان سال تاکسی‌های برقی جایگزین خودرو‌های فرسوده می‌شود/ اسقاط ۴۸ هزار دستگاه خودرو
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ آذرماه ۱۴۰۴
تحویل ۷۰ شناور دریایی تا پایان سال/ ظرفیت فعلی بنادر به ۳۰۰ میلیون تن رسید+ فیلم
دولت به دنبال تک‌نرخی کردن ارز در اهداف بلندمدت است
اعتبارات ۴۰ همتی برای تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور
شیوع بیماری تب برفکی عامل اصلی التهاب بازار لبنیات
بازار گوجه فرنگی به زودی متعادل می شود
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۲ درصد+ جدول
بنزین سوپر وارداتی امروز در بورس انرژی عرضه می‌شود
خلف وعده بانک مرکزی برای اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام جهت خرید جهیزیه
گام اول واردات بنزین سوپر برداشته شد/ دریافت بنزین سوپر بدون کارت سوخت
افزایش غلظت آلاینده‌های جوی تا اواسط هفته