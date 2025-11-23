در بازدید رئیس سازمان زندان‌ها از زندان تهران بزرگ، مدیران سازمان زندان‌ها در جریان وضعیت زیرساختی، رفاهی و مدیریتی این مجموعه قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها امروز -یکشنبه ۲ آذرماه- به همراه معاونان و مدیران ستادی با حضور در ندامتگاه تهران‌بزرگ از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد.

در این برنامه، مقامات سازمان ضمن حضور در اندرزگاه زندانیان همچنین از تأسیسات و سیستم گرمایشی، امکانات رفاهی و دیگر واحد‌های خدماتی و اجرایی مجموعه دیدن کردند.

محمدی در این سرکشی بر ارتقای استاندارد‌های نگهداری و توسعه زیرساخت‌های خدماتی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت بهبود شرایط زیستی و اصلاحی مددجویان، خاطرنشان ساخت که اجرای دقیق سیاست‌های سازمان باید همراه با پایش مستمر و تداوم نظارت‌های دوره‌ای باشد.

این بازدید درراستای نظارت میدانی و ارزیابی روند اقدامات تحولی درحوزه اصلاح و تربیت، همچنین بررسی نحوه مدیریت و ارائه خدمات به مددجویان انجام شد.

برچسب ها: سازمان زندانها ، قوه قضاییه ، زندان تهران بزرگ
خبرهای مرتبط
آزادی ۵۵ زندانی در جریان اجرای طرح پایش زندانیان
یک ایرانی محبوس در بلژیک به کشورمان منتقل شد
دستور پیگیری جنایات آمریکا در تجاوز ۱۲ روزه به ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آتش دعوای پدر و پسر دامن مادر را گرفت
ربودن دختر ۳ ساله برای اخاذی از زوج پولدار
دستگیری ۲۱۶ محکوم فراری
اجرای دومین روز طرح زوج یا فرد از درب منزل/ ترافیک پرحجم و سنگین در معابر تهران
شناسایی صد‌ها فضای پناهگاهی در پایتخت
مدارس ابتدایی استان تهران ۴ و ۵ آذر مجازی شد
مهدکودک‌ها تعطیل شدند، اما مادران شاغل چه کنند؟
۴۹ سورتی پرواز توسط بالگرد‌های هلال‌احمر در حادثه حریق جنگل‌های الیت
۸۰ درصد آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی مهار شد
اعزام محیط‌بانان تازه‌نفس از چهار استان برای مهار آتش الیت
آخرین اخبار
هواپیما‌های آب‌پاش ترکیه‌ای وارد ایران شدند
فردا مراکز منتخب معاینه فنی شهر تهران فعال است
مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اعلام شد
سردار رادان: بسیج پشتوانه عظیم امنیت و خدمت بی‌منت است
تهران دچار ناترازی شدید اکولوژیک است
اجرای نمایش تاریک‌ترین کودتا، با روایت دانش‌آموزان در دهه دوم فاطمیه
اجتماع بزرگ فاطمیون «یاس کبود» در دارالمؤمنین تهران برگزار می‌شود
مدارس ابتدایی استان تهران ۴ و ۵ آذر مجازی شد
هلال احمر تا پایان اطفای کامل حریق جنگل‌ها در میدان حاضر است
آمادگی کامل متروی تهران برای خدمات‌رسانی در مراسم تشییع ۱۰۰ شهید گمنام
تمامی میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار تعطیل است
۴۹ سورتی پرواز توسط بالگرد‌های هلال‌احمر در حادثه حریق جنگل‌های الیت
تشدید آلودگی هوای پایتخت/ ۲۰ ایستگاه در وضعیت قرمز
اعزام محیط‌بانان تازه‌نفس از چهار استان برای مهار آتش الیت
دستگیری ۲۱۶ محکوم فراری
ماجرای قطعی سایت کیفیت هوای تهران/ علت اختلاف آمارهای داخلی و جهانی کیفیت هوا چیست؟
برخی مدیران با آغاز پاییز از خواب بیدار و متوجه بحران آلودگی هوا می‌شوند
خدمات‌رسانی ویژه اتوبوسرانی تهران به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۰۰ شهید گمنام
اجتماع امت فاطمی با بازنمایی صحن انقلاب در شرق تهران
ربودن دختر ۳ ساله برای اخاذی از زوج پولدار
چمران: قطعنامه شورای حکام بی‌ارزش است
۸۰ درصد آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی مهار شد
مهدکودک‌ها تعطیل شدند، اما مادران شاغل چه کنند؟
بی‌توجهی مدیران بانکی به تکالیف قانونی، عامل بروز بحران در بانک‌ها
دادستان، محور صیانت از حقوق عامه و کاهش دعاوی است
شناسایی صد‌ها فضای پناهگاهی در پایتخت
آتش دعوای پدر و پسر دامن مادر را گرفت
سامانه ماده ۱۰ و قانون ثبت رسمی معاملات، ستون فقرات مدیریت نوین در حوزه املاک هستند
اجرای دومین روز طرح زوج یا فرد از درب منزل/ ترافیک پرحجم و سنگین در معابر تهران
کاهش ۶۰ درصدی آمار نقاط حادثه خیز معابر ظرف مدت چهار سال