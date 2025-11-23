باشگاه خبرنگاران جوان - محمدی، رئیس سازمان زندانها امروز -یکشنبه ۲ آذرماه- به همراه معاونان و مدیران ستادی با حضور در ندامتگاه تهرانبزرگ از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد.
در این برنامه، مقامات سازمان ضمن حضور در اندرزگاه زندانیان همچنین از تأسیسات و سیستم گرمایشی، امکانات رفاهی و دیگر واحدهای خدماتی و اجرایی مجموعه دیدن کردند.
محمدی در این سرکشی بر ارتقای استانداردهای نگهداری و توسعه زیرساختهای خدماتی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت بهبود شرایط زیستی و اصلاحی مددجویان، خاطرنشان ساخت که اجرای دقیق سیاستهای سازمان باید همراه با پایش مستمر و تداوم نظارتهای دورهای باشد.
این بازدید درراستای نظارت میدانی و ارزیابی روند اقدامات تحولی درحوزه اصلاح و تربیت، همچنین بررسی نحوه مدیریت و ارائه خدمات به مددجویان انجام شد.