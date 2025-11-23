باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی زندیفر با اشاره به فعالیت حدود ۲۰۰ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در سطح کشور، اظهار کرد: انجام تستهای فنی و ایمنی و کنترل سلامت ناوگان را از اقدامات مهم این مراکز است.
وی با اشاره به خسارات ناشی از اضافهتُناژ بار ناوگان حمل کالا بر زیرساختهای جادهای و روسازی محورهای مواصلاتی، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، ۸۳ هزار فقره تخلف اضافهتناژ در شبکه راههای کشور کشف شده است.
سرپرست دفتر ایمنی و پایش هوشمند حملونقل افزود: حجم تخلف اضافهتناژ حمل کالا معادل ۲۱۵ هزار تُن بار مازاد بوده و ۶۶۰ میلیارد ریال خسارت ناشی از تخلفات اضافهتناژ نیز از متخلفان اخذ شده است.
زندیفر همچنین به اهمیت کنترل کیفی ناوگان حملونقل سنگین اشاره و تأکید کرد: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، صدور ۸۷۵ اجازهنامه بار ترافیکی و ۱۰۳ هزار و ۱۵۷ پروانه عبور بارهای ترافیکی بیانگر رشد قابل توجه در مدیریت تردد بارهای سنگین و ویژه در سطح جادههای کشور است.
وی همچنین از توسعه زیرساختها و سامانههای پایش هوشمند حملونقل عمومی در شبکه جادهای بهمنظور افزایش انضباط ترافیکی، کاهش تخلفات حمل کالا و ارتقای ایمنی تردد خبر داد.