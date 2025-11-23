سرپرست دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت:از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، ۸۳ هزار فقره تخلف اضافه‌تناژ در شبکه راه‌های کشور کشف شده است.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی زندی‌فر با اشاره به فعالیت حدود ۲۰۰ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در سطح کشور، اظهار کرد: انجام تست‌های فنی و ایمنی و کنترل سلامت ناوگان را از اقدامات مهم این مراکز است.

وی با اشاره به خسارات ناشی از اضافه‌تُناژ بار ناوگان حمل کالا بر زیرساخت‌های جاده‌ای و روسازی محورهای مواصلاتی، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، ۸۳ هزار فقره تخلف اضافه‌تناژ در شبکه راه‌های کشور کشف شده است.

سرپرست دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل افزود: حجم تخلف اضافه‌تناژ حمل کالا معادل ۲۱۵ هزار تُن بار مازاد بوده و ۶۶۰ میلیارد ریال خسارت ناشی از تخلفات اضافه‌تناژ نیز از متخلفان اخذ شده است.
زندی‌فر همچنین به اهمیت کنترل کیفی ناوگان حمل‌ونقل سنگین اشاره و تأکید کرد: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، صدور ۸۷۵ اجازه‌نامه بار ترافیکی و ۱۰۳ هزار و ۱۵۷ پروانه عبور بارهای ترافیکی بیانگر رشد قابل توجه در مدیریت تردد بارهای سنگین و ویژه در سطح جاده‌های کشور است.
وی همچنین از توسعه زیرساخت‌ها و سامانه‌های پایش هوشمند حمل‌ونقل عمومی در شبکه جاده‌ای به‌منظور افزایش انضباط ترافیکی، کاهش تخلفات حمل کالا و ارتقای ایمنی تردد خبر داد.

