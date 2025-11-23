مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با بیان اینکه از شورا می‌خواهیم آرامستان‌های جدید در دستور کار صحن قرار بگیرد، گفت: مکان‌یابی آرامستان‌ها صورت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت‌زهرا (س) در جلسه امروز -یکشنبه ۲ آذرماه- شورای شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی این سازمان برای سال مالی ۱۴۰۳ با بیان اینکه خوشبختانه گزارش حسابرسی سازمان منصفانه بوده است، اظهار کرد: ما پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده را پیگیری می‌کنیم و تلاش می‌کنیم به نتیجه برسد.

وی افزود: در دوره چهارم توافقاتی برای اسناد مالکیت بهشت‌زهرا (س) صورت گرفته که ما هم در حال پیگیری برای این موضوع هستیم تا تکلیف اسناد مشخص شود.

تاجیک با بیان اینکه ما به نظر شورا مبنی بر اینکه درآمد‌های سازمان از طریق افزایش هزینه‌های خدمات بالا نرود، ارزش قائل هستیم، خاطرنشان کرد: حجم پروژه‌ها و در کنار آن هزینه‌های ما افزایش یافته و در کنار آن نتوانستیم هزینه خدمات را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه از شورا می‌خواهیم آرامستان‌های جدید در دستور کار صحن قرار بگیرد، تصریح کرد: مکان‌یابی آرامستان‌ها صورت گرفت و در صحن شورا بررسی و نهایی شود.

تاجیک همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این موضوع مطرح شود که نام حضرت زهرا (س) در عنوان سازمان وجود داشته باشد، پیشنهاد می‌کنیم نام مجموعه با عنوان «سازمان بهشت‌زهرا (س) و آرامستان‌ها» پذیرفته شود.

مدیر عامل سازمان بهشت‌زهرا (س) با تأکید بر اینکه بازسازی قطعه شهدا ۴۰ درصد پیشرفت داشته است، یادآور شد: تا پایان امسال فضا‌های اصلی بازسازی شود.

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز ضمن تقدیر از کارکنان و مدیران بهشت‌زهرا (س) برای خدمات‌رسانی در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: تمام تلاش این سازمان بر این بود که خانواده شهدا از مردم عادی تا دانشمندان و سرداران سرافراز اسلام با مشکل مواجه نشوند.

گفتنی است، گزارش حسابرسی سازمان بهشت‌زهرا (س) برای سال ۱۴۰۳ با حداکثر آراء موافق تأیید شد.

منبع: شهر

برچسب ها: بهشت زهرا ، شورای شهر تهران
۲ نقطه جدید برای احداث آرامستان در حال بررسی است
بهسازی قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س)
اعلام آمادگی سازمان بهشت زهرا برای برگزاری نماز باران
