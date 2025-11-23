مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: با توجه به پایداری شرایط جوی کشور آلودگی هوا تا پایان هفته در کلان شهرها ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان  مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:از امشب  تا اواخر هفته، جو آرام و پایدار در اغلب نقاط کشور حاکم خواهد بود. البته این شرایط در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت می‌تواند منجر به افزایش غلظت آلاینده‌ها شود که در نتیجه کاهش کیفیت هوا به‌صورت پراکنده رخ خواهد داد.

ضیائیان  در خصوص وضعیت جوی شرق و جنوب‌شرق کشور افزود: در این مناطق وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که ممکن است در برخی نقاط سبب خیزش گرد و خاک شود. 

وی در ادامه به شرایط دمایی اشاره کرد و گفت: تهران امشب بیشترین دما را در حدود ۱۹ درجه بالای صفر تجربه می‌کند و سردترین مرکز استان با دمای ۹ درجه زیر صفر گزارش شده است.

مدیرکل پیش بینی بیان کرد: سردترین نقطه کشور همچون روز گذشته استان کردستان بود که دمای ۱۲ درجه زیر صفر را تجربه کرد. همچنین دشت نمدان در استان فارس نیز با دمای ۱۱ درجه زیر صفر در میان مناطق سرد کشور قرار گرفت.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
کاهش کیفیت هوا در کلان شهر‌ها تا پایان هفته آینده
وزش باد شدید در نوار شرقی کشور تا سه روز آینده
افزایش غلظت آلاینده‌های جوی تا اواسط هفته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ آذرماه ۱۴۰۴
۳۰۰ هزار لیتر بنزین ویژه امروز در بورس انرژی ایران عرضه و کشف قیمت شد+ جزئیات
کیفیت آب مصرفی مردم چگونه است؟
عرضه خودرو در بورس کالا کل زیان انباشته ایران خودرو را جبران می‌کرد
دامنه آتش در الیت کنترل شده است/اطفا کامل آتش سوزی تابع شرایط جوی
۷۵ هزار واحد تحویل شد، ۷۵ هزار واحد دیگر در راه است+عکس
تحویل ۷۰ شناور دریایی تا پایان سال/ ظرفیت فعلی بنادر به ۳۰۰ میلیون تن رسید+ فیلم
آغاز اصلاحات بنیادین در تامین مسکن زوج‌های جوان
کشور کم‌بارش‌ترین پاییز ۵۸ سال اخیر را سپری می‌کند/ موجودی سد‌ها به یک‌سوم ظرفیت رسید
مدیریت فشار آب در تهران ادامه دارد
آخرین اخبار
سوخت نیروگاه‌های کشور تأمین شد
راهنمای کامل تعمیر کفش‌های ورزشی، کوهنوردی و روزمره
هدف دشمن، مردم ایران و ایجاد تفکیک بین مردم و نظام اسلامی بود
آلودگی هوا همچنان درکلان شهر‌ها جولان می‌دهد
جنگ دیگر فقط در عرصه نظامی تعریف نمی‌شود
بیشترین میزان خسارت را در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به تهران وارد شد
لزوم همکاری بین سازمانی وبین المللی برای کاهش خطرات سوانح طبیعی
۹۰ درصد کشت گندم در مناطق سردسیر انجام شد
کشاورزان از محلول پاشی و سم پاشی اجتناب کنند
۸۳ هزار فقره تخلف اضافه‌تناژ در شبکه راه‌های کشور از ابتدای سال
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲ آذرماه
پروژه‌های نیمه‌تمام از طریق طرح نشاندار کردن جان گرفتند
برنامه سازمان بورس برای چهار ماه آینده مشخص شد/ مأموریت اصلی بازار سرمایه، نقش‌آفرینی در رشد اقتصادی کشور
کیفیت آب مصرفی مردم چگونه است؟
مشمولیت مالیاتی سود ناشی از بنگاهداری و سود سهام بانک‌ها در سال شناسایی درآمد
کمبود کالایی در بازار مصرفی کشور وجود ندارد
آغاز اصلاحات بنیادین در تامین مسکن زوج‌های جوان
۳۰۰ هزار لیتر بنزین ویژه امروز در بورس انرژی ایران عرضه و کشف قیمت شد+ جزئیات
ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه در روز سبز شاخص‌ها
کشور کم‌بارش‌ترین پاییز ۵۸ سال اخیر را سپری می‌کند/ موجودی سد‌ها به یک‌سوم ظرفیت رسید
رشد بیش از ۵۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
۷۵ هزار واحد تحویل شد، ۷۵ هزار واحد دیگر در راه است+عکس
پذیرش هزینه خرید دارو‌های امحاءشده دارای تاییدیه مراجع نظارتی به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی
عرضه خودرو در بورس کالا کل زیان انباشته ایران خودرو را جبران می‌کرد
شفافیت، کارایی و انصاف محصول یک معماری صحیح در هسته معاملات بازار سرمایه
اثر واگذاری توزیع نهاده‌های دامی به پشتیبانی امور دام چیست؟
دامنه آتش در الیت کنترل شده است/اطفا کامل آتش سوزی تابع شرایط جوی
مهار سوداگری در بازار مسکن از طریق تکمیل سامانه املاک و اسکان
مدیریت فشار آب در تهران ادامه دارد
کاهش ۸۱ درصدی ریزش‌های جوی در سال آبی جاری