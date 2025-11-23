مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: با توجه به پایداری شرایط جوی کشور آلودگی هوا تا پایان هفته در کلان شهرها ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:از امشب تا اواخر هفته، جو آرام و پایدار در اغلب نقاط کشور حاکم خواهد بود. البته این شرایط در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت می‌تواند منجر به افزایش غلظت آلاینده‌ها شود که در نتیجه کاهش کیفیت هوا به‌صورت پراکنده رخ خواهد داد.

ضیائیان در خصوص وضعیت جوی شرق و جنوب‌شرق کشور افزود: در این مناطق وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که ممکن است در برخی نقاط سبب خیزش گرد و خاک شود.

وی در ادامه به شرایط دمایی اشاره کرد و گفت: تهران امشب بیشترین دما را در حدود ۱۹ درجه بالای صفر تجربه می‌کند و سردترین مرکز استان با دمای ۹ درجه زیر صفر گزارش شده است.

مدیرکل پیش بینی بیان کرد: سردترین نقطه کشور همچون روز گذشته استان کردستان بود که دمای ۱۲ درجه زیر صفر را تجربه کرد. همچنین دشت نمدان در استان فارس نیز با دمای ۱۱ درجه زیر صفر در میان مناطق سرد کشور قرار گرفت.