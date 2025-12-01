رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ از کاهش ۵۰ درصدی توزیع قارچ خبر داد و گفت: ورودی قارچ تهران از ۵۰ تن به ۲۵ تن در روز کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی رجبی رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: با توجه به شرایط خشکسالی و کمبود نهاده های دامی، دامداران طی یک ماه اخیر به خرید کاه و کلش گندم روی آوردند که این امر منجر به افزایش قیمت هرکیلو کلش از ۳ به ۱۲ هزارتومان شد که این امر رشد چشمگیر مواد اولیه تولیدکنندگان قارچ را به همراه داشت.

به گفته وی، کمبود نهاده های دامی منجر به کمبود و گرانی مواد اولیه کمپوست واحدهای قارچ شد که این امر تولید قارچ را کاهش داد، درحالیکه قارچ یکی از سالم ترین پروتئین های گیاهی سفره خانوار است که با استمرار این روند طی یک تا ۲ ماه آینده با کمبود مواجه می شویم.

رجبی ادامه داد: با توجه به شرایط خشکسالی، پیشنهاد واردات کاه گندم را داده ایم، اما مسئولان سازمان حفظ نباتات متاسفانه با قوانین  ۵۰ سال گذشته اصرار دارد بیماری گوناگون در کلش وجود دارد که واردات می تواند آسیب وارد کند که عدم سازوکار مناسب در این خصوص زنگ خطری برای صنعت قارچ محسوب می شود.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ متوسط تولید ماهانه قارچ را ۱۷۰ تا ۱۸۰ تن اعلام کرد و افزود: بنابر آمار در شرایط کنونی تولید به کمتر از ۱۲۰ تن رسیده و با استمرار این روند به کمتر از ۸۰ تن در ماه خواهد رسید. 

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن بود که تولید قارچ تا پایان سال به ۲۲۰ هزارتن برسد که با وجود کمبود مواد اولیه پیش بینی می شود که تولید حداکثر به ۱۵۰ هزارتن برسد.

رجبی از کاهش ۵۰ درصدی توزیع قارچ خبر داد و گفت: توزیع روزانه قارچ ورودی تهران از ۵۰ تن به ۲۵ تن کاهش یافته است که با استمرار این روند امکان کنترل قیمت در بازار وجود ندارد.

وی قیمت هرکیلو قارچ کیفی درجه یک سرمزرعه را ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزارتومان و برای مصرف کننده ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: عرضه با نرخ های بالاتر گرانفروشی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه ۲ هزار واحد دارای مجوز پرورش قارچ در کشور مشغول فعالیت هستند، گفت: در حال حاضر واحدها با ۷۰ درصد ظرفیت کار می کنند که با استمرار کمبود مواد اولیه ظرفیت واحدها به کمتر از ۵۰ درصد می رسد و بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدها دچار چالش می شوند که این امر تهدیدی برای نیروی کار این صنعت است چراکه طبق آمار ۱۵ هزار نیروی ثابت در این صنعت اشتغال دارند.

 

برچسب ها: تولید قارچ ، قیمت قارچ ، صادرات قارچ
