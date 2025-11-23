تیم خاتون بم با شکست مقابل ووهان چین نتوانست مجوز صعود به دور بعدی لیگ قهرمانان آسیا را به دست بیاورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال بانوان خاتون بم در آخرین مسابقه خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان بانوان آسیا ۲۰۲۵ امروز یکشنبه دوم آذر از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت به مصاف تیم ووهان چین رفت و این مسابقه در نهایت با نتیجه چهار بر صفر به سود نماینده چین به پایان رسید و نماینده کشورمان از لیگ قهرمانان آسیا کنار رفت.

خاتون بازی اول خود را با حساب ۳ بر یک به بنگال شرقی هند باخت. خاتون بم در بازی دوم نسف‌قارشی ازبکستان را با یک گل شکست داد تا امیدهایش برای صعود حذف شود، اما خاتونی ها در مقابل ووهان نتوانستند, موفق باشند.

برچسب ها: خاتون بم ، فوتبال بانوان ، لیگ قهرمانان آسیا
