شهروندخبرنگار ما تصاویری از برپایی موکب توسط هیئت خوزستانی‌ها و خرمشهری‌های مقیم بندرعباس را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمیه روز‌های پر از حزن و اندوه اهل بیت (ع) است که شیعیان در مصیبت جانگداز بانوی دوعالم حضرت فاطمه (س) به سوگ نشسته و در مظلومیت ایشان می‌گریند تا از ایشان درس مقاومت و استقامت را فرا گیرند. به همین مناسبت هرساله همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ویژه برنامه‌های متنوعی در سراسر کشور برگزار می‌شود.
به همین مناسبت موکب امام موسی کاظم (ع) توسط هیئت خوزستانی‌ها و خرمشهری‌های مقیم بندرعباس با برپایی موکب به سوگواران ادای احترام کردند.
