رژیم صهیونیستی در جدیدترین تجاوز خود به خاک لبنان، حومه جنوبی بیروت را هدف حمله هوایی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارشها حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی در حملات هوایی جدید خود، منطقه ضاحیه در جنوب بیروت را هدف قرار داده است.
گفته میشود هدف حملات یک منزل مسکونی بوده است و رسانههای غیررسمی از شهادت غیرنظامیان در این حمله خبر دادهاند.
در اولین آمار رسمی ارائه شده، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که یک نفر به شهادت رسیده و ۲۱ نفر مجروح هستند.
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که ارتش اشغالگر یک چهره سرشناس حزبالله لبنان را هدف قرار داده است.
این تشدید تنشها تنها چند روز پس از آن صورت میگیرد که تام باراک، فرستاده آمریکا اظهار داشت که واشنگتن به اسرائیل آزادی بیشتری برای انجام اقدامات نظامی در لبنان خواهد داد.
این جدیدترین نقض آشکار آتشبسی است که آذرماه سال گذشته امضا شد. رژیم صهیونیستی تقریبا هر روز مناطقی در جنوب لبنان را هدف قرار میدهد.
منبع: الجزیره/ قدس نیوز