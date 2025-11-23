باشگاه خبرنگاران جوان - عطااله پورعباسی با بیان اینکه گسترش دانش علوم شناختی نه تنها به ارتقای سلامت مغز و توانمندیهای شناختی و نیز توسعه فناوریهای شناختی کمک میکند، بلکه در امر آموزش، صنعت، هوش مصنوعی و نوآوری نیز نقش تعیینکنندهای دارد و ستاد علوم شناختی نیز مصمم است اقدامات و برنامههای خود در این مسیر را با قدرت ادامه دهد.
وی با اشاره به این مطلب که توسعه زیرساختهای پژوهشی درحوزه علوم شناختی به یکی از مهمترین اولویتهای ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی تبدیل شده است، گفت: این ستاد در این سالها به صورت متمرکز برنامهای ملی برای توسعه آزمایشگاههای شناختی تعریف کرده است و هدف آن ایجاد یک شبکه منسجم و استاندارد از آزمایشگاهها در دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور است، شبکهای که بتواند هم نیازهای پژوهشی را پاسخ دهد و هم زیرساخت لازم برای تربیت نیروی انسانی متخصص را فراهم کند.
پورعباسی افزود: تکمیل زیرساخت پایه، تجهیز آزمایشگاهی مراکز دانشگاهی منتخب در حوزههای شناختی، شبکهسازی و ایجاد پایگاه دادههای شناختی با استانداردهای بینالمللی و دسترسپذیر برای پژوهشگران از برنامههای پیش رو ستاد است و البته در طول سالهای اخیر بیش از ۱۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی با ابزارهای شناختی ایرانساخت تجهیز شدهاند.
وی حرکت به سمت فناوری و محصولات شناختی، ایجاد پیوند میان آزمایشگاهها و شرکتهای دانشبنیان برای تبدیل یافتههای پژوهشی به محصولات قابل استفاده در آموزش، توانبخشی شناختی، سلامت مغز و کاربردهای صنعتی را از برنامههای ستاد عنوان کرد و گفت: خوشبختانه این برنامه با استقبال خوب جامعه علمی کشور روبهرو شده است و امروزه مراکز متعددی به این حوزه وارد شدهاند و میزان درخواستها برای ایجاد یا توسعه آزمایشگاههای علوم شناختی رو به افزایش است.
منبع: معاونت علمی ریاستجمهوری