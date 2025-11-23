باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه عباسی با اشاره به افزایش میزان اعتبار کمک هزینه تامین وسایل و تجهیزات کمک توانبخشی در سال جاری افزود: این رقم امسال به بیش از یک هزار میلیارد تومان رسیده است که از رشدی حدود ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار شده است.

وی خاطرنشان کرد: این اعتبار تا پایان امسال به طور کامل به استان‌های سراسر کشور ابلاغ خواهد شد ضمن آن که در راستای افزایش رضایتمندی و تسهیل دسترسی، سازمان بهزیستی در سال جاری، پرداخت کمک‌هزینه تامین وسایل توانبخشی به افراد دارای معلولیت نیازمند به وسایل کمک توانبخشی از جمله افراد دارای اختلالات بینایی را در دستور کار قرار داده است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: سازمان بهزیستی در راستای ایفای وظایف و مسئولیت‌های خود با هدف تامین نیاز‌های جامعه هدف دارای معلولیت، سال گذشته نیز اعتبار قابل توجهی به منظور تامین تجهیزات کمک توانبخشی گروه‌های مختلف دارای معلولیت اختصاص داد.

عباسی افزود: حداقل ۱۰ درصد این اعتبار به تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز افراد دارای اختلال بینایی اختصاص یافته است و تعداد اقلام خریداری شده برای افراد دارای اختلال بینایی، ۲۳ هزار و ۹۱۱ قلم مشتمل بر درشت نمای دیجیتال، درشت نمای دستی، برجسته نگار، عصا، نرم افزار‌های نابینایی، وُیس ریکوردر، قلم قرآنی و سایر وسایل مورد نیاز آنها است.

وی گفت: تامین وسایل کمک توانبخشی گروه‌های مختلف افراد دارای معلولیت همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های سازمان بهزیستی مورد توجه و تاکید بوده و با تاکید بر رویکرد عدالت محوری، اعتبارات مربوط به منظور تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز با توجه به جمعیت گروه‌های مختلف افراد دارای معلولیت و بر اساس نیازسنجی‌های صورت گرفته تخصیص می‌یابد.

منبع: سازمان بهزیستی کشور