معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از پرداخت کمک‌هزینه تأمین وسایل توانبخشی به افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: وسایل کمک توانبخشی از طریق استان‌ها پس از ابلاغ اعتبار و براساس نیاز واقعی استان خریداری و رایگان در اختیار توانخواهان قرار می‌گیرد و بخشی از آن نیز می‌تواند به صورت کمک هزینه به افراد نیازمند دارای معلولیت پرداخت شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه عباسی با اشاره به افزایش میزان اعتبار کمک هزینه تامین وسایل و تجهیزات کمک توانبخشی در سال جاری افزود: این رقم امسال به بیش از یک هزار میلیارد تومان رسیده است که از رشدی حدود ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار شده است.

وی خاطرنشان کرد: این اعتبار تا پایان امسال به طور کامل به استان‌های سراسر کشور ابلاغ خواهد شد ضمن آن که در راستای افزایش رضایتمندی و تسهیل دسترسی، سازمان بهزیستی در سال جاری، پرداخت کمک‌هزینه تامین وسایل توانبخشی به افراد دارای معلولیت نیازمند به وسایل کمک توانبخشی از جمله افراد دارای اختلالات بینایی را در دستور کار قرار داده است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: سازمان بهزیستی در راستای ایفای وظایف و مسئولیت‌های خود با هدف تامین نیاز‌های جامعه هدف دارای معلولیت، سال گذشته نیز اعتبار قابل توجهی به منظور تامین تجهیزات کمک توانبخشی گروه‌های مختلف دارای معلولیت اختصاص داد.

عباسی افزود: حداقل ۱۰ درصد این اعتبار به تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز افراد دارای اختلال بینایی اختصاص یافته است و تعداد اقلام خریداری شده برای افراد دارای اختلال بینایی، ۲۳ هزار و ۹۱۱ قلم مشتمل بر درشت نمای دیجیتال، درشت نمای دستی، برجسته نگار، عصا، نرم افزار‌های نابینایی، وُیس ریکوردر، قلم قرآنی و سایر وسایل مورد نیاز آنها است.

وی گفت: تامین وسایل کمک توانبخشی گروه‌های مختلف افراد دارای معلولیت همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های سازمان بهزیستی مورد توجه و تاکید بوده و با تاکید بر رویکرد عدالت محوری، اعتبارات مربوط به منظور تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز با توجه به جمعیت گروه‌های مختلف افراد دارای معلولیت و بر اساس نیازسنجی‌های صورت گرفته تخصیص می‌یابد.

منبع: سازمان بهزیستی کشور

برچسب ها: سازمان بهزیستی کشور ، توانبخشی
خبرهای مرتبط
از پیشگیری تا توانمندسازی؛ خدمات جامع بهزیستی برای نابینایان کشور
طراحی واکر مخصوص کودکان فلج مغزی
ضرورت اعطای مجوز دکترای حرفه ای کار درمانی/ عدم اختصاص ردیف استخدامی و تعرفه مناسب کاردرمانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آتش دعوای پدر و پسر دامن مادر را گرفت
ربودن دختر ۳ ساله برای اخاذی از زوج پولدار
مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اعلام شد
دستگیری ۲۱۶ محکوم فراری
اجرای دومین روز طرح زوج یا فرد از درب منزل/ ترافیک پرحجم و سنگین در معابر تهران
مدارس ابتدایی استان تهران ۴ و ۵ آذر مجازی شد
شناسایی صد‌ها فضای پناهگاهی در پایتخت
۴۹ سورتی پرواز توسط بالگرد‌های هلال‌احمر در حادثه حریق جنگل‌های الیت
مهدکودک‌ها تعطیل شدند، اما مادران شاغل چه کنند؟
۸۰ درصد آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی مهار شد
آخرین اخبار
نمایش اقتدار بزرگ‌ترین اجتماع بسیجیان پایتخت
پرداخت کمک‌هزینه تأمین وسایل توانبخشی به افراد دارای معلولیت
درخواست از شورای شهر برای تعیین تکلیف آرامستان‌های جدید پایتخت
بازدید رئیس سازمان زندان‌ها از زندان تهران بزرگ
موافقت رئیس‌جمهور با طرح پلیس برای توسعه پایش جاده‌ای و شهری توسط بخش خصوصی
هواپیما‌های آب‌پاش ترکیه‌ای وارد ایران شدند
فردا مراکز منتخب معاینه فنی شهر تهران فعال است
مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اعلام شد
سردار رادان: بسیج پشتوانه عظیم امنیت و خدمت بی‌منت است
تهران دچار ناترازی شدید اکولوژیک است
اجرای نمایش تاریک‌ترین کودتا، با روایت دانش‌آموزان در دهه دوم فاطمیه
اجتماع بزرگ فاطمیون «یاس کبود» در دارالمؤمنین تهران برگزار می‌شود
مدارس ابتدایی استان تهران ۴ و ۵ آذر مجازی شد
هلال احمر تا پایان اطفای کامل حریق جنگل‌ها در میدان حاضر است
آمادگی کامل متروی تهران برای خدمات‌رسانی در مراسم تشییع ۱۰۰ شهید گمنام
تمامی میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار تعطیل است
۴۹ سورتی پرواز توسط بالگرد‌های هلال‌احمر در حادثه حریق جنگل‌های الیت
تشدید آلودگی هوای پایتخت/ ۲۰ ایستگاه در وضعیت قرمز
اعزام محیط‌بانان تازه‌نفس از چهار استان برای مهار آتش الیت
دستگیری ۲۱۶ محکوم فراری
ماجرای قطعی سایت کیفیت هوای تهران/ علت اختلاف آمارهای داخلی و جهانی کیفیت هوا چیست؟
برخی مدیران با آغاز پاییز از خواب بیدار و متوجه بحران آلودگی هوا می‌شوند
خدمات‌رسانی ویژه اتوبوسرانی تهران به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۰۰ شهید گمنام
اجتماع امت فاطمی با بازنمایی صحن انقلاب در شرق تهران
ربودن دختر ۳ ساله برای اخاذی از زوج پولدار
چمران: قطعنامه شورای حکام بی‌ارزش است
۸۰ درصد آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی مهار شد
مهدکودک‌ها تعطیل شدند، اما مادران شاغل چه کنند؟
بی‌توجهی مدیران بانکی به تکالیف قانونی، عامل بروز بحران در بانک‌ها
دادستان، محور صیانت از حقوق عامه و کاهش دعاوی است