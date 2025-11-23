تدارک ویژه شبکه نمایش برای ایام فاطمیه

شبکه نمایش سیما، به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری فاطمیه، علاوه بر پخش سه‌گانه‌ای از روح‌الله حجازی، و فیلم «نذر بی بی»، فیلم‌های «مادر من»، «مرا به خانه برگردان» و «پسر مادر دیگری» را به نمایش می‌گذارد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شبکه نمایش سیما، در ایام سوگواری فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س)، علاوه بر فیلم‌های «سبز به رنگ عقیق»، «سپید به رنگ مروارید» و «سرخ به رنگ عقیق» از ساخته‌های روح‌الله حجازی از شنبه ۱ آذر تا دوشنبه ۳ آذر ماه هر شب ساعت ۱۹ که در حال پخش است. همچنین از یکشنبه ۲ آذرماه، فیلم‌های «نذر بی بی»، «مادر من»، «مرا به خانه برگردان» و «پسر مادر دیگری»، با موضوع تکریم جایگاه مادر، از این شبکه به نمایش در خواهد آمد.

فیلم سینمایی «نذر بی بی» به کارگردانی محمد کریمی یکشنبه ۲ آذر ماه ساعت ۱۵ روی آنتن می‌رود.

«نذر بی بی» قصه دو پهلوان را به تصویر می‌کشد که در آستانه شب‌های قدر مشکلی بین آن‌ها رخ می‌دهد. اهالی محل برای آشتی کنان وارد میدان می‌شوند تا اینکه اتفاقات جدیدی رقم می‌خورد…

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان جلیل فرجاد، مهرداد ضیایی، مهری سادات آل آقا، حمید کریمی، عباس بابایی، ابوالفضل بیات، احمد رضا جعفری، علی سیاه تیری، سیدرضا حسینی، سعید کریمی، رحمان مقدم، غلامرضا اصانلو و جواد زیتونی را نام برد.
فیلم «مادر من» به کارگردانی کلاوس هارو یکشنبه ۲ آذر ماه ساعت ۱۷ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «ایرو»، پسری فنلاندی است که مادرش او را به سوئد می‌فرستد تا در کنار خانواده‌ای جدید زندگی امنی تا پایان جنگ داشته باشد. وقتی جنگ در فنلاند به اوج می‌رسد، خانواده‌ها برای نجات کودکانشان آنها را به سوئد می‌فرستند. مادر ایرو هم پس از مرگ شوهر در جنگ ناچار او را به سوئد می‌فرستد تا در کنار خانوادۀ سوئدی زندگی امنی داشته باشد. خانواده‌ای که ایرو را می‌پذیرند نمی‌توانند با او ارتباط بگیرند؛ اما پس از مدتی زنی که سرپرستی او را برعهده گرفته نسبت به ایرو احساسات مادرانه پیدا می‌کند و ایرو هم حالا او را بسیار دوست دارد. همۀ اینها مصادف با پایان جنگ شده و ایرو باید بازگردد اما...

توپی ماجانمی، ماریا سالیمن، مرجانا لاندکیوست، مرجانا میجالا و آیینو ماجا در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «مرا به خانه برگردان» که توسط کیم سونگ-وو کارگردانی شده است، دوشنبه ۳ آذرماه ساعت ۱۷ تماشایی می‌شود.

بازیگرانی همچون لی یونگ آئه، یو هائه جین، بائک جین هی، پارک هائه جون، جونگ آئه-ری، وون-گیون لی، هیون-وو سئو، وو-جائه میونگ و ... در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در این فیلم خواهید دید: جونگ یون از حدود شش سال قبل که پسرش ناپدید شد تاکنون بی‌وقفه در جستجوی او بوده و هنوز هم امید خود را از دست نداده است. تا اینکه یک روز او به صورت ناگهانی از فردی ناشناس پیغامی دریافت می‌کند که پسر گمشده‌اش در جزیره‌ای که ماهیگیر‌ها در آن زندگی می‌کنند، دیده شده است. حال جونگ یون برای یافتن پسرش به این جزیره سفر می‌کند اما…

فیلم «پسر مادر دیگری» که توسط کریستوفر مناول کارگردانی شده است، سه شنبه ۴ آذر ماه ساعت ۱۷ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در جریان جنگ جهانی دوم، لو در جزیره جرسی که به اشغال نازی‌ها درآمده زندگی می‌کند. او به یک اسیر جنگی جوان روس در خانه اش پناه می‌دهد و مانند پسر خودش از او مراقبت می‌کند؛ با اینکه این کار ممکن است به قیمت زندانی شدن خودش تمام شود.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان سوفی اسکلتون، جان هانا، آماندا ابینگتون، جنی سیگروو، کریستین هیلبورگ، نیکلاس فارل و سوزان همپشایر را نام برد.

برچسب ها: شبکه نمایش ، ایام فاطمیه
