باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتسال زنان ایران در اولین مسابقه خود از جام جهانی یکشنبه، دوم آذر مقابل برزیل قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد.

فرزانه توسلی دروازه‌بان ایران در مورد این مسابقه بیان کرد: تلاش خود را کردیم، اما بعد از جام ملت‌ها تغییر و تحول داشتیم. با این حال خوشحالم توانستم با سیوهایم تیم را نجات بدهم. اگر قبل از جام جهانی در چند تورنمنت با تیم‌های خوب شرکت می‌کردیم، می‌توانستیم نتیجه بهتری بگیریم.

توسلی با بیان اینکه از روزی که پا به اینجا گذاشتیم دوست داشتیم نماینده خوبی برای ایران باشیم، ادامه داد: دوست داشتیم خالصانه بجنگیم. قول می‌دهم دو بازی دیگر بیشتر بجنگیم و برنده از زمین بیرون بیاییم.