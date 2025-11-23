اجتماع بزرگ بسیجیان شهرداری تحت عنوان «جهاد خدمت و اقتدار» امروز و هم‌زمان با هفته بسیج در تهران برگزار شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران روز یکشنبه در این خصوص گفت: در این تجمع باشکوه، هیئت عزاداری بسیجیان شهرداری تهران به‌عنوان بخش محوری برنامه، در قالب دسته عزاداری به سوگواری پرداختند و فضای مراسم با ذکر مصیبت اهل‌بیت (ع) و نوای سوگواری همراه شد.

محمدمهدی حسن‌زاده تأکید کرد که بسیجیان شهرداری همواره در مناسبت‌های مذهبی و انقلابی پیشگام و اثرگذار ظاهر شدند.

وی ادامه داد: امسال نیز مانند سال‌های گذشته، دسته‌های ویژه سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف شهرداری تهران حضور منسجم و منظم داشتند؛ از جمله دسته ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی، تاکسیرانی، آتش‌نشانی، یگان حفاظت موتوری و گروه‌های منتخب نواحی مختلف. این حضور، جلوه‌ای از اقتدار سازمانی و هماهنگی مجموعه شهرداری تهران را به نمایش گذاشت.

وی بیان کرد: در کنار این گروه‌ها، دسته ویژه طلاب آتش‌نشانی، گروهان سازمان بسیج شهرداری تهران، و همچنین تیم‌های تخصصی مدیریت بحران، امداد و نجات نیز به شکل منظم و چشمگیر در اجتماع امروز شرکت کردند.

حسن‌زاده گفت: این حضور نشان داد که بسیج شهرداری تنها یک تشکل فرهنگی نیست، بلکه مجموعه‌ای چابک، آماده و توانمند در عرصه‌های میدانی و امدادی نیز به شمار می‌رود.

وی با تبریک هفته بسیج اظهار داشت: برگزاری این اجتماع بزرگ فرصتی بود تا بار دیگر وفاداری بسیجیان به آرمان‌های امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و خدمت صادقانه به شهروندان تهرانی تثبیت شود.

حسن زاده تأکید کرد: بسیج شهرداری تهران در مسیر جهاد خدمت، تقویت اقتدار اجتماعی و ایفای نقش مؤثر در مسائل شهری، با قدرت و انگیزه مضاعف به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد.

منبع: سازمان بسیج شهرداری تهران

