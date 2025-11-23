شهروندخبرنگار ما به مناسبت ایام فاطمیه فیلمی از مراسم استقبال دانش آموزان دبستان هاتف در روستای سلطان محمد طاهر شهرستان بابل از شهید گمنام را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ایام عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، دانش آموزان دبستان هاتف در روستای سلطان محمد طاهر شهرستان بابل استان مازندران میزبان پیکر پاک یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس بودند. دانش اموزان و معلمان دبستان این روستا در فضایی مملو ازعشق، ایمان و اشک همچون خواهران و مادران بی قرار شهیدان، پیکر مطهر شهید گمنام را در آغوش کشیدند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

